"Лише для росіян": з'явилися деталі про нову авіакомпанію Туреччини

На початку квітня Туреччина заявила про створення нової авіакомпанії. Вона займатиметься винятково перевезенням російських туристів на турецькі курорти.

Деталі про нову авіакомпанію Туреччини

Наразі відомо, що вона отримала назву Southwind, й базуватиметься в Анталії. Офіційно почне свою діяльність в кінці травня.

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Згідно з інформацією, спочатку вона буде експлуатувати п'ять літаків Airbus – три широкофюзеляжних і два вузькофюзеляжних.

Зазначається, що клопотання про створення Southwind було прийнято Головним управлінням цивільної авіації (ГГС).

Як заявили в країні, мета такого "прекрасного" рішення на тлі воєнного конфлікту між Росією та Україною – не залишати російський ринок порожнім та не перекривати турпотік з Росії до Туреччини через санкції.

На думку влади, завдяки цій авіакомпанії можна буде залучити додатково мільйон російських туристів. За їх словами, це покращить ситуацію в країні.