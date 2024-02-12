Заборона діятиме лише у певних публічних місцях Сен-Пор. Водночас очікують, що навіть це суттєво ускладнить життя туристам, які звикли фотографувати місцеві пейзажі, гуглити інформацію щодо маршрутів мандрівки та перекладати меню місцевих кафе й ресторанів.

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Загалом у Сен-Пор мешкає близько 2 тисяч жителів. Водночас участь у референдумі, де вирішували долю мобільних взяли менше як три сотні людей. "За" часткову заборону телефонів нарахували 146 голосів, "проти" – 126.

Чому у Сен-Пор пішли на такий крок

Очікують, що про відповідний указ у мерії міста оголосять вже найближчим часом. Тоді мобільними заборонять користуватися:

перед школами;

у крамницях;

під час прогулянок вулицями;

на масових заходах.

Водночас реального покарання за використання телефонів місцеві закони наразі не передбачають. Очікують, що мандрівники поважатимуть правила міста, яке відвідують.

Місцева влада пояснює, що на такий крок зважилися, аби вберегти дітей та підлітків від надмірного використання мобільних.

Після референдуму у Сен-Пор створили "Хартію без екранів". Наразі метою міста є запропонувати дітям альтернативні методи якісного проведення часу. Зокрема, вже мовиться про появу у Сен-Пор нових спортивного центру та кінотеатру.