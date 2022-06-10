Куди піти та що подивитися в Амстердамі цими вихідними – 11 – 12 червня – читайте у нашому матеріалі.

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Підбірка подій в Амстердамі на вихідні

11 червня – Open Tuinen West. Це локальна і менш масштабна версія головних Днів відкритих садів, які цього року пройдуть 17 – 19 червня. Open Tuinen West несе ту саму ідею: у цей день можна відвідати приховані від очей сади Західного Амстердаму. Квиток коштує 3,5 євро, за яким можна потрапити до всіх локацій.

11 червня – Open House on the Amstel – день відкритих дверей трьох музеїв, що розташовані в колишньому Амстердамському Ермітажі. До Dutch Heritage Amsterdam тимчасово переїхав і Amsterdam музей. Усі виставки та заходи там можна відвідати безкоштовно.

11 та 12 червня – Grootste Museum van Nederland. Це спеціальна подія від Днів спадщини з вільним доступом до 16 церков та 2 синагоги по всій країні. Вони не тільки є пам'ятниками архітектури, а й зберігають численні витвори мистецтва, побачити які в ці вихідні можна буде всім охочим.

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