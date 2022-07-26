Про найвигідніші способи організувати собі відпочинок за кордоном розповів директор найбільшого туроператора Польщі TUI Марчін Димніцькі.
І ще Сплата кауції, укладання договору та ціни: найголовніше, що слід знати про оренду житла в Польщі
Головні правила дешевого закордонного відпочинку на прикладі Польщі
- Не плануйте відпустку у високий сезон (з середини червня до середини вересня). У цей період ціни різко зростають.
- Утримайтеся від поїздок за кордон і в період свят (Різдво, Новий рік, зимові канікули та травневі свята).
- Для бюджетного відпочинку обирайте березень, перший тиждень після травневих свят, а також листопад та початок грудня.
- На витрати безпосередньо впливає і країна, до якої плануєте подорож. Найвигідніша – Болгарія. До економних варіантів також можна віднести Албанію, Туніс та Туреччину.
- Заощадити до 20 – 25% на вартості путівки можна, якщо планувати відпочинок заздалегідь. Купувати тури можна на пів року – рік вперед. Або ж, навпаки, "полювати" за палаючими путівками.
Вас може зацікавити – Скільки відсотків українців не планують повертатися з-за кордону: дивіться відео