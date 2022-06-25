Круїзний лайнер вперше пройшов під новим мостом у Хорватії: приголомшливі фото

Під Пелєшацьким мостом в Хорватії пройшов перший величезний лайнер. Відповідні знімки з'явилися у мережі.

Поки Пелєшацький міст, що з'єднує регіон Дубровник-Неретва з материковою частиною Хорватії, планують лише ввести в експлуатацію, під ним уже пройшов перший круїзний лайнер.

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Йдеться про Bolette, який має 12 палуб і вміщує 1380 пасажирів. Він вирушив у круїз з Багамських островів. Довжина лайнера понад 237 метрів, а ширина – 32,5 метра. Повітряна осадка або висота від води до найвищої точки на кораблі становить 48,1 метра. Тим часом під новим мостом можуть вміщатися кораблі висотою до 55 метрів.



Це найбільший лайнер, який коли-небудь ставав на якір біля єдиного міста БіГ на Адріатичному узбережжі.

Bolette зробив 14-годинну зупинку біля Неума. За цей час для кількох сотень пасажирів з корабля буде організована туристична подорож Боснією і Герцеговиною. Туристи відвідають Меджугор’є, водоспад Кравиця, Мостар і Сараєво.

Лайнер Bolette під Пелєшацьким мостом



Фото: Klix



Фото: Klix



Фото: Klix



Фото: Klix