Безкоштовний техогляд в Польщі

Мовиться про ініціативу "Твої фари – наша безпека". У рамках цього проєкту на обраних станціях техогляду водії зможуть безплатно перевірити стан та положення фар у своєму автомобілі.

Читайте також Довідник для українців в Польщі: як не розгубитися та отримати відповіді на питання

Зробити це можна буде завтра, 22 жовтня, а також 5 та 19 листопада і ще – 3 грудня. До акції долучилися близько 1300 технічних станцій по всій Польщі. Перелік станцій можна знайти на сайті поліції або в застосунку Yanosik. Крім цього, в програмі водії зможуть перевірити, де розташований найближчий пункт.

Які штрафи за їзду без ввімкнених фар

Також поліціянти нагадали, що в Польщі є обов’язковим водіння з ввімкнутими фарами впродовж цілої доби.

Порушення цього закону може призвести до штрафу в розмірі 100 злотих і 2 штрафних балів. Якщо ви не ввімкнули фари після настання сутінків від заходу до світанку – це обійдеться вам в 300 злотих і 6 штрафних балів,

– йдеться в повідомленні поліції.

Ба більше, якщо фари мають серйозні пошкодження або дефекти, поліцейський може конфіскувати свідоцтво про реєстрацію автомобіля та накласти штраф до 3 тисяч злотих.