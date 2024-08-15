У МЗС України анонсували запуск оновленої інформаційно-комунікаційної системи. Саме вона допоможе цифровізувати низку консульських процесів. Прогнозують, що це суттєво полегшить українцям життя.

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Запуск оновленої системи вже на початковому етапі дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80% (залежно від типу послуги). Частина послуг буде надаватися дистанційно або частково дистанційно,

– наголосили у МЗС України.

Зауважують, що системи МЗС мають намір глибоко інтегрувати є реєстрами та базами. Вони мають забезпечити якісний обмін даних. Окрім того, передбачають також можливість зворотнього зв'язку. Реалізовувати це вдається завдяки співпраці з Міжнародною організацією з міграції, ПР ООН і УВКБ ООН.

Окрім того, у відомстві наголосили, що наразі працюють разом з Міністерством цифрової трансформації. Метою є інтегрувати до нової системи отримання документів з Дії.

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