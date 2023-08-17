Колії в Перемишлі будуть на ремонті: Укрзалізниця вносить зміни у розклад руху потягів

Починаючи з 8 вересня, польська залізниця розпочне ремонт колій на перемишльському напрямку. Пасажирам рекомендується своєчасно коригувати свій розклад з урахуванням тимчасових змін.

Польська залізниця розпочне ремонт інфраструктури у Перемишлі

При значному розвитку подій є ймовірність скасування рейсів у зазначеному напрямку. Попри цю проблему, спільні зусилля з польськими колегами успішно пом'якшили вплив ремонтних робіт. Однак, важливо зазначити, що тимчасові зміни все ж очікуються.

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У компанії зауважили, що роботи вплинуть на пасажирське сполучення. Зокрема:

Зміна 1

Поїзди №89/90 Київ – Перемишль та №73/74 Харків – Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправленням з Києва та Харкова) будуть скасовані.

Зміна 2

Натомість вже з 3 вересня призначають новий поїзд №119/120 Київ – Хелм. Він стане вже третім щоденним поїздом до надзвичайно популярного Хелма. Це денний поїзд, що вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27 (зручна стиковка з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 – Варшава Всходня 21:02). Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 – Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

Іншими словами, цей рейс зручний для тих, у кого вильоти з варшавського аеропорту імені Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень).

Зміна 3

У п'ятницю та суботу протягом "місяця ремонтів" у Польщі (тобто відправленням із Києва 7 – 8, 14 – 15, 21 – 22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:

чинного №705/706 Київ – Перемишль;

Перемишль; нового №707/708 Київ – Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).

У зазначені 6 днів поїзди №53/54 Київ – Перемишль, №89/90 Київ – Перемишль, №31/32 Запоріжжя – Перемишль, №35/36 Одеса Перемишль, №73/74 Харків – Перемишль, №715/716 Київ – Перемишль будуть скасовані.

УЗ внесла зміни у розклад на тлі ремонту колій у Перемишлі / Фото Укрзалізниця

Зміна 4

Графік ремонтів у вересні вплине і на розклад руху поїздів №№ 54 та 36. Потяг № 54 Перемишль – Київ вирушатиме з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00). Водночас потяг № 36 Перемишль – Одеса вирушатиме о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10.

Попри ремонти поблизу Перемишля, кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні навіть зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм. А по завершенні ремонтних робіт у жовтні в разі підтвердження популярності третього рейсу на Хелм і його подальшого узгодження, кількість "польських" квитків зросте одразу на 10%,

– додали в УЗ.

Зазначається, що завершити ремонтні роботи планується у жовтні.