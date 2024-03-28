Будують понад 140 років: стало відомо, коли нарешті завершать символ Барселони – Саграда Фамілію

Спокутний храм Святого Сімейства в Барселоні, більш відомий як Саграда Фамілія, є одним із найвідоміших і найпопулярніших місць у цьому іспанському місті. Храм почали будувати ще в 1882 році, й досі не завершили.

Але було оголошено нову дату завершення будівництва базиліки Саграда Фамілія. Проте будівельники продовжуватимуть працювати над сходами ще 8 років.

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Стало відомо, коли завершать будівництво Саграда Фамілію

Згідно з оприлюдненим днями звітом про діяльність собору за 2023 рік, торік кількість відвідувачів Саграда Фамілія вийшла на допандемійні рівні 2019 року і становила трохи більше ніж 4,7 мільйона осіб, що на 24,7% більше порівняно з 2022 роком. При цьому 85% відвідувачів собору склали іноземці. Доходи пам'ятки у 2023 році сягнули 126,9 мільйона євро.

Так, буде завершено будівництво всіх 18 веж церкви, яке хочуть присвятити до сторіччя від дня смерті автора Саграда Фамілія – знаменитого іспанського архітектора Антоніо Гауді.

Базиліку Саграда Фамілію будують вже 144 роки / Фото Unsplash

Однак, хоча формально будівництво церкви мають завершити 2026 року, ще на кілька років після цього розтягнуться окремі декоративні роботи – орієнтовно до 2030 – 2034 років.

У компанії є гроші й матеріали, аби завершити будівництво, включно зі 172,5-метровою центральною вежею. Це зробить базиліку найвищою будівлею Барселони,

– каже президент організації, якій доручено добудова Саграда Фамілія, Естева Кемпса.

Будівництво переривалося війнами, браком фінансування, пандемією Covid та іншими негараздами.

Зауважимо, Базиліка Святого Сімейства в Барселоні є одним з найвідоміших довгобудів у світі – її зведення триває вже 144 роки від закладення першого каменю.

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