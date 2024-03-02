Скотт Кіз – засновник ресурсу для бронювання авіаквитків Going – розповів про так звані "вікна Золотоволоски". Якщо купувати квитки у цей час, можна суттєво заощадити.

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Фіксованих дат "вікна Золотоволоски" не мають. Вони залежать від сезонів та свят. Тому мандрівникам варто самостійно стежити, як змінюються ціни на авіаквитки. Найлегший спосіб – підписатися на сповіщення від сервісів.

Також чудовий спосіб заощадити – відвідувати країни у нетуристичні сезони. Окрім того, варто пам'ятати, що квитки суттєво дорожчають у той час, коли на території держави відбувається довгоочікувана подія. Наприклад, мовиться про період цвітіння сакур у Японії або карнавал у Венеції.

Коли найкраще купувати квитки у 2024

Також мандрівники розповіли, коли найкраще купувати квитки у 2024 році. Щоб бюджетно вирушити у весняну відпустку, квитки найкраще купувати у березні та напочатку квітня. Оптимальний термін – за 23 – 59 днів до вильоту.

Тим часом для літньої поїздки найоптимальніше придбати квитки також у березні – квітні. Планувати мандрівку найкраще вже зараз. А якщо перенести її на вересень, можна заощадити ще 20%.

Шукати найдешевші квитки на різдвяні канікули варто вже у липні.