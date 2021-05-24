Коли Ізраїль остаточно вийде з карантину

Ситуація з коронавірусом у країні практично стабілізувалася. Кількість нових випадків заражень COVID-19 не збільшується, а повну вакцинацію пройшли вже 56,5% жителів. Через це Ізраїль прийняв рішення скасувати всі карантинні обмеження вже з 1 червня поточного року.

Про це розповіли в Міністерстві охорони здоров'я країни. Юлій Едельштейн зазначив, що Ізраїль повертається до звичного життя.

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Як відбуватиметься вихід з карантину

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я країни повідомила, що після зняття карантинних обмежень так звані системи Purple Badge та Green Pass не братимуться до уваги. Це означає, що жителям країни більше не будуть потрібні докази вакцинації для того, щоб пройти у різні місця.

Обмеження пропускної спроможності магазинів, ресторанів та інших місць будуть скасовані. Під час масових зібрань, у приміщеннях чи на відкритому повітрі, додаткових обмежень теж не буде.

Менше, ніж пів року тому ми розпочали кампанію вакцинації. Завдяки чудовій роботі працівників системи охорони здоров'я, ми провели найкращу акцію щеплень у світі. Ми вже давно пожинаємо свою нагороду у вигляді низької захворюваності,

– прокоментував вихід з карантину Юлій Едельштейн.

Проте, після анулювання всіх карантинних заборон, масковий режим у закритих приміщеннях все ще буде обов'язковим. Така вимога залишатиметься щонайменше протягом перших двох тижнів. Експерти в галузі охорони здоров'я поки оцінюють, чи слід скасовувати цю директиву.

В'їзд та виїзд у країну також супроводжуватиметься суворими обмеженнями. Це пов'язано з ризиками завезення у країну нових штампів коронавірусу. Едельштейн закликав ізраїльтян не їздити до країн з високим рівнем захворюваності та дотримуватися норм дистанції, перебуваючи за кордоном.

Нагадуємо, що Ізраїль забезпечує жителям щеплення від COVID-19 препаратом. Зараз у 22 лікарнях Ізраїлю немає жодного хворого на COVID-19, а медичний персонал не перебуває на карантині через вплив вірусу. За даними міністерства, понад 5,1 мільйона населення отримали обидві дози вакцини.

Ізраїль скасує всі карантинні обмеження влітку / Фото Unsplash