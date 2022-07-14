На Майорці туристи будуть змушені підписувати "кодекс поведінки"

Готельєри на популярному іспанському курорті Майорка запустили новий план боротьби з буйними туристами. Зокрема, поліція проведе навчання для співробітників місцевих готелів.

"Кодекс поведінки" для туристів на Майорці

Таке рішення покликане навчити працівників готелів давати собі раду з п'яними відвідувачами. Також туристи повинні будуть підписати "кодекс поведінки".

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Так, відтепер при заселенні в готелі деяких районій Майорки туристів хочуть змусити підписувати так званий "кодекс поведінки". Співробітники готелю запустили такий план після кількох інцидентів, які трапилися через п'яних гостей.

Власники готелів у районі Плайя-де-Пальма заявили, що вживають заходів "через бездіяльність місцевої влади".

Поліція проведе навчання для працівників готелів

Також відзначається, що поліція Майорки проведе навчання для співробітників місцевих готелів, щоб навчити їх справлятися з п'яними гостями, зокрема, в популярних районах Ареналь і Кан-Пастілья.

Власники готелів навіть передбачили додаткові кошти на оплату роботи більшої кількості охоронців.

На Майорці постійно трапляються "п'яні" інциденти

З року в рік люди на Майорці скаржаться на незаконні вуличні вечірки та акції, такі як "Два за один напій". Власники готелів розповіли, що деяким туристам пропонують певні напої під час трансферу в аеропорт, і в готелі вони прибувають вже напідпитку.

Девід Сервера з Асоціації жителів містечка Льюкмайор на Майорці каже, що нерідко туристи, які весело проводять час в компанії з алкоголем, підпалюють пляжні парасольки, розбивають урни для сміття та влаштовують бійки.

До слова, Майорка вже запровадила суворі закони про вживання алкоголю, наприклад, на курорті Магалуф, де проводяться вечірки. У барах заборонено випивати скільки завгодно, а круїзи з алкоголем заборонені.

Також у деяких готелях з системою "все включено" туристи можуть випити максимум 6 напоїв, щоб запобігти хуліганській поведінці.

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