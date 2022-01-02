Казка від польських майстрів: у Кракові триває фестиваль різдвяних шопок

У Кракові триває 79 фестиваль шопок – макетів різдвяного вертепу. Цьогоріч в історичному музеї міста виставили понад сотню робіт польських майстрів.

Авторські шопки не лише відтворюють народження Божого Сина. Вони привертають увагу до подій сьогодення.

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Щороку автори створюють щось нове

Жодна шопка не бере участі в конкурсі повторно. Кожного року автори створюють нові вертепи. Вони, не порушуючи класичних традицій, втілюють у них сучасні ідеї.

Історія краківської шопки бере початок у ХІХ столітті. Під час Першої світової війни увага до святкових ясел була меншою й відродилася згодом.

У виготовленні шопок використовують картон, папір, дерево й фольгу різних кольорів. Кращі з робіт обирає професійне журі.

На виставці представлені вертепи на різноманітні теми сьогодення:

пандемія COVID-19:

ситуації з мігрантами на кордоні Білорусі;

визнання прав ЛГБТ-спільнот та інші.

Які шопки найбільше зацікавлюють відвідувачів

Найменшу шопку, яка представлена на фестивалі у Кракові, потрібно розглядати через лупу. Як підкреслив гід музею Філіп Фотомайчик, вона заввишки всього 4 сантиметри.

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Водночас саме на маленькі вертепи найбільше звертають увагу відвідувачі. Їм подобається розглядати дрібні деталі.

Мініатюрні найцікавіші для мене. Вважаю, що тут найбільше вкладено праці та майстерності,

– розповіла візитерка Іоланта Щинська.

Як виник фестиваль

За словами працівниці музею Кракова Малґожати Нехай, ідея започаткувати такий конкурс належала колишньому директорові Краківського історичного музею Єжи Добжицькому. Він був палким прихильником шопок.

Краківська шопка – це архітектура міста, у якій розповідь про Різдво вплітається в історію Кракова. Вона також зображає польські традиції, легенди й важливі для нашого міста герб і прапор,

– зазначила Нехай.

За традицією, виставка в Краківському історичному музеї триватиме до кінця лютого 2022 року. Потім найкращі шопки установа викупить для подальших експозицій.

З 2018 року краківська шопка визнана світовою нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. Поляки добивалися цього 15 років.

У Кракові триває фестиваль різдвяних шопок: дивіться сюжет 24 каналу