7 фактів про Карлів міст у Празі, про які ви могли не знати

Столиця Чехії багата на визначні архітектурні та культурні пам'ятки. Але найвідомішою є Карлів міст.

Карлів міст – символ Праги. Це найпопулярніша туристична пам'ятка міста та один із найкрасивіших мостів Європи. Ба більше, він внесений до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. У цьому середньовічній пам'ятці прекрасне все: і конструкція, і статуї, і історія. І не менш цікаві факти, які пов'язані з Карловим мостом.

7 цікавих фактів про Карлів міст

#1

Нинішню назву міст отримав на честь короля Чехії та імператора Священної Римської імперії Карла Люксембурга, який у XIV столітті наказав його збудувати. Але офіційно ця назва з'явилася у 1870 році. До цього міст називали Кам'яним чи Празьким.

Будівництво Карлового моста стартувало у 1357 році / Фото unsplash

#2

Будівництво мосту почалося у 1357 році. Кажуть, що імператор Карл особисто заклав перший камінь в основу опори в точно визначений астрологами час – о 5 годині 31 хвилині 9 липня. Це пояснювалося не тільки сприятливим поєднанням зірок, а й утворювало гарний паліндром із послідовністю непарних чисел від 1 до 9 і назад: 1357, 9-й день 7-го місяця, 5 годин 31 хвилина, тобто, 1 3 5 7 9 7 3 5 1.

#3

Карлів міст – найстаріший міст у Празі та другий за віком у Чехії.

#4

Карлів міст був єдиним мостом через Влтаву в Празі до 1841, коли з'явився неіснуючий сьогодні міст імператора Франциска I, попередник мосту Легії. У ті часи Прага була значно меншою, і людям вистачало одного мосту.

Протягом сотень років єдиними прикрасами мосту були хрест і стовп Божої муки / Фото unsplash

#5

За рух мостом спочатку брали мито, яке скасували у 1816 році. Коли пізніше у Празі почали будувати нові мости, вони деякий час також були платними. І лише Карлів міст був безкоштовним.

#6

У середньовіччя Карлів міст нерідко служив місцем страти та покарання злочинців. Прямо тут кат рубав голови, а обезголовлені тіла скидали у Влтаву.

#7

Візки по Карловому мосту почали їздити з 1402 року. В 1883 через міст проклали рейки для конки, яку в 1905 замінив трамвай всього на три роки. Кілька років перед Другою світовою війною мостом їздили автобуси, а автомобільний рух заборонили в 1965 році.

Карлів міст – найстаріший міст у Празі / Фото unsplash