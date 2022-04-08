Канадська газета опублікувала комікс українських художниць, у якому вони розповіли про війну

Відоме канадське видання The Globe and Mail звернуло увагу на комікс двох художниць з України. Щоденна газета опублікувала історію українок, пов'язану з війною.

Так, на шпальтах місцевої газети у Канаді з'явився комікс українських художниць Євгенії Полозіної та Анни Іваненко. У ньому дівчата розповіли про власний досвід російсько-української війни та як на них вплинуло злочинне повномасштабне вторгнення Росії на наші землі.

І ще Як влаштований найбільший Центр біженців PTAK біля Варшави, що прийняв уже 50 тисяч українців

Зокрема, в ілюстративній історії Євгенія та Анна згадали про те, що кожна з них мала грандіозні плани на весну 2022 року. Однак їх вщент зруйнувала російська армія. Подорожі до Грузії та Італії замінили безсонні ночі в холодних укриттях, черги за харчами та евакуація до безпечного місця.

Це велика честь – мати можливість розповісти нашу історію, і ми намагаємося використовувати будь-яку можливість говорити про Україну. Наша доля під час війни – це також великий привілей, ми в теплому і досить безпечному місці. Ми маємо можливість щось зробити, щоб допомогти своїй країні, – написали художниці.

Комікс українських художниць

в канадській газеті The Globe and Mail



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram