З цеглиною в руках: активісти цікавим методом змусили водіїв пропускати пішоходів на зебрі

Нерідко у різних містах Європи існує проблема для пішоходів, щоб перейти дорогу – авто просто минають зебри, ігноруючи людей на узбіччі. Тому у канадському місті Ванкувер активісти організації Vision Zero Vancouver запустили дуже цікавий проєкт.

Вони обладнали нерегульовані наземні переходи кошиками з цеглою. З обох сторін зебри на стовпи вішають спеціальні кошики, в які кладуть по кілька "цеглин", зроблених з пінопласту.

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Цеглою змусили водіїв пропускати пішоходів на зебрі

У рамках нової ініціативи з безпеки пішоходів заохочують махати цеглою перед автомобілями на пішохідних переходах. Теорія полягає в тому, що водії будуть більш схильні зупинитися і пропустити пішохода, оскільки можуть відчути, що їхнє лобове скло під загрозою.

Ефект від ініціативи став відчутний відразу: водії стали частіше гальмувати перед пішохідними переходами. Тож кошики з цеглою планують встановлювати в інших локаціях і надалі,

– кажуть активісти.

У своїй заяві вони підкреслили, що напівжартівлива кампанія покликана підвищити обізнаність про небезпеку, яка існує на перехресті, і виступити за поліпшення вуличної інфраструктури, яка змусила б водіїв дотримуватися швидкісного режиму і знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів.

Канадські активісти змусили водіїв пропускати пішоходів на зебрі цеглою / Фото VisionZeroVancouver

Vision Zero спробувала розв'язати проблему безпеки пішоходів традиційними методами. Організація звернула увагу міської влади на те, що конфігурація з чотирьох смуг руху і численних стовпів може призвести до утворення сліпих зон для водіїв.

"Це розумно, бо це працює": дивіться відео з цікавою ініціативою

Адміністрація Ванкувера пообіцяла замінити знаки обмеження швидкості, намагаючись розв'язати проблеми з безпекою дорожнього руху. Однак, активісти стверджують, що цей захід сам по собі не матиме значного впливу на поточну ситуацію.

У перспективі міська ініціатива Vision Zero прагне звузити дорогу лише до двох смуг.