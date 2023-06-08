Подружжя в Італії відсудило 50 тисяч євро у міста за нічний шум

Суд в Італії зобов'язав місто Брешія виплатити компенсацію парі, яка страждала через шумне нічне життя на їхній вулиці. Мери інших італійських міст тепер побоюються подібних процесів.

Верховний суд Італії вирішив, що мерія Брешії не захистила родину від шуму та повинна виплатити 50 тисяч євро подружжю. Сім'я наголошувала в суді, що пережила багато безсонних ночей через постійний гамір та розмови п'яних людей біля їхнього будинку. Процес тривав довгих 10 років.

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Подружжя з Брешії відстоювало своє право на спокійний сон та тишу в гамірному районі, який відомий своїм бурхливим нічним життям. І їм це таки вдалося. Суд підтвердив, що шум із сусідніх барів та ресторанів нашкодив здоров'ю пари. Тепер родина отримає 50 тисяч євро відшкодування.

Мери інших міст напоготові

Цей вирок суду змусив нервувати мерів інших міст Італії – тепер вони побоюються хвилі аналогічних позовів від італійців. Адже тоді доведеться сплатити тисячі компенсацій жителям районів, які скаржаться на шум.

Наприклад, Касаційний суд невдовзі розгляне схожий колективний позов, який подали 29 жителів району Сан-Сальваріо в Турині. Якщо рішення ухвалять на користь групи, то міська влада буде змушена виплатити постраждалим італійцям близько 1,2 мільйона євро компенсації.

Ще 140 людей подали колективну скаргу до міської прокуратури Барі. Люди роздратовані "‎постійними заворушеннями" в районі Умбертіно і вимагають розібратися із нічним галасом.