На висоті 175 метрів: в Італії відкрився найвищий міст у Європі – запаморочливі кадри

Вихідними в італійському гірському регіоні Умбрія відкрили новий підвісний міст. Він вважається найвищим тибетським мостом у Європі.

Міст звисає на висоті 175 метрів над долиною, заповненою озерами, та з'єднує села Селлано та Монтесанто.

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В Італії відкрився найвищий тибетський міст у Європі

Тибетський міст має довжину 517,5 метра, тобто трохи більш як пів кілометра. Він складається з 1023 сходинок, між якими є проміжки для додаткових "гострих" відчуттів і складності.

Прогулянка по всій довжині моста займає від 30 до 45 хвилин, і, враховуючи його розташування, організатори поставили умови відвідування та перебування на ньому.

В Італії відкрився найвищий міст у Європі / Фото Umbria Tourism

Відвідувачі повинні:

мати зріст не менше 120 сантиметрів,

мати хороше психічне та фізичне здоров'я,

не страждати на фобію висоти.

Міст працюватиме постійно влітку і взимку. Квитки коштують 25 євро, їх можна купити онлайн, обравши часовий інтервал.

Міст розташований на висоті 175 метрів над долиною / Фото Umbria Tourism

Організатори заявляють, що надалі міст буде частиною кільцевого трекінгового маршруту, який починатиметься від озера Вігі, вздовж стежки на дні долини, досягатиме водоспадів Роте, й закінчуватиметься проходом через міст до села Селлано.

Зауважимо, в аеропорту Елінікон в Афінах, де 23 роки гуляв вітер, вже почали будувати новий міський район і найбільший у Європі парк на березі моря, що вражає. Як виглядатиме оновлений Еллінікон – дивіться далі!