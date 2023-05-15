В Італії з'явилась Площа України: в якому місті її шукати

Piazzale Ucraina – Площу України – відкрили в італійському місті Палермо. Вона доповнила унікальний "європейський" район міста.

Урочисте відкриття Площі України в Палермо відбулося в рамках святкування Тижня Європи. Таким чином особливо підкреслили євроінтеграційні зусилля України, адже Piazzale Ucraina знаходиться в незвичайному районі міста: тут називають вулиці на честь країн Євросоюзу.

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Поруч із Площею України у Палермо розташувалися проспект Страсбурга, вулиця Праги та бульвар Бельгії. За цей жест українці подякували міській владі Палермо: "Grazie, Slava Ucraiini‎", "‎Bravissimi" та "‎Grazie Palermo" – коментують вони під фейсбук-постом Генконсульства.

Українці на відкритті Piazzale Ucraina в Італії/ Фото з фейсбук Консульства України в Неаполі

На урочисте відкриття площі зібралася українська громада на Сицилії. Також у ці дні у Палермо відбулась конференція, присвячена війні в Україні.