Італія заборонила штучне м'ясо: хочуть зберегти кулінарні традиції

Італія стала першою країною Європи, яка заборонила продаж та виробництво штучного м'яса. Так хочуть зберегти традиційну кухню та її звичаї.

Таке рішення ухвалив парламент країни. М'ясо, вирощене в лабораторії, загрожує культурі та ідентичності Італії та негативно впливає на локальних фермерів. Міністр сільського господарства та харчової промисловості держави Франческо Лоллобриджида вважає, що це рішення зможе їх захистити.

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Традиційні страви – тільки з натурального м'яса

Уряд Італії дотримується думки, що попит на штучне м'ясо підриває італійську культуру і самобутність.

Тому відтепер в Італії заборонили виробництво та продаж їжі, вирощеної із клітинних культур. За порушення нового закону підприємство можуть оштрафувати на суму до 150 тисяч євро. Йому навіть може загрожувати закриття. Закон також забороняє використання термінів, що описують продукти штучного походження як м'ясо.

Деякі громадські організації поставилися до заборони критично. Вони вважають, що це рішення не піде на користь Італії, адже громадяни втратять право вибору. Також це ізолює державу від нових робочих місць та інвестицій. Але штучне м'ясо, яке буде вироблене в Євросоюзі, все ж зможе потрапити в Італію. Це дозволяє спільний ринок ЄС.

Як виготовляють синтетичне м'ясо?

Штучні м'ясні продукти створюють в лабораторії. За допомогою біотехнологій їх культивують із клітин тварин. В результаті виходить продукт, дуже схожий на натуральне м'ясо.

Поки штучне м'ясо дозволили в США та Сінгапурі / Фото David Parry (PA Wire)

ЄС поки досі не схвалив продаж м'яса, вирощеного в лабораторії. Але його вже дозволили у США та Сінгапурі. Цього червня регулятори Сполучених Штатів вперше дозволили продаж курятини, культивованої з тваринних клітин.

А у квітні 2023 року науковці вперше виростили сало в пробірці. Тести показали, що структура штучного жиру майже ідентична натуральному: у синтетичному салі містилися ліпіди та інші важливі для смаку й аромату складові.