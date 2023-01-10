В Ісландії відкрилась виставка плакатів, які розповідають про війну в Україні

В ісландській столиці Рейк'явіку запрацювала виставка, де представлені плакати українських художників. Для відвідувачів доступні понад 15 постерів, створені на тему російсько-української війни.

Львівський муніципальний мистецький центр та благодійна організація Artist4Ukraine ініціювали виставку в столиці Ісландії. Відтак, жителі та гості Рейк'явіка мають змогу подивитися на плакати львівських митців про війну в Україні.

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Львів і Рейк'явік – міста-сестри. На фоні цього, коли почалася повномасштабна війна, місцеві митці почали цікавитися Україною. Один із місцевих художників Александр Заклінський приїхав до нас, захотів налагодити співпрацю. Ми поїхали в Рейк'явік з концертами і виставкою. Виставка з постерів – це спосіб легкими методами передати те, що відбувається в Україні,

– розповіла директорка Львівського муніципального мистецького центру Ляна Мицько.

Відвідувачі можуть побачити роботи Богдани Давидюк, Михайла Скопа, Олександра Приймака (Sasha Pes) та Віталія Руппельта (Аппекс). Виставка у SIM Gallery працюватиме до 30 січня.

Виставка плакатів про війну в Україні / Фото Львівський муніципальний мистецький центр



В Ісландії запрацювала виставка львівських митців / Фото Львівський муніципальний мистецький центр