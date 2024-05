The Idea of You з Енн Гетевей: фанати можуть провести відпустку в особняку з ромкому

У 2024 році на екрани вийшов ромком The Idea of You з Енн Гетевей та Ніколасом Голіцином. За лічені дні стрічка завоювала серця багатьох шанувальників з різних куточків світу. Тепер фанатам повідомили радісну новину: вони можуть провести відпустку в особняку з фільму.

Ера ромкомів повертається. У травні зіркою жанру став фільм The Idea of You. У центрі сюжету – Солен, яка розлучилася з чоловіком й тепер сама виховує доньку Іззі. Супроводжуючи її на Coachella, Солен зустрічає Гейса Кемпбелла – фронтмена найпопулярнішого бойз-бенду. Несподівано між ними спалахують почуття.

Шанувальники можуть провести відпустку у будинку Солен

Тепер шанувальники The Idea of You можуть не лише збирати мерч з улюбленим ромкомом, але й у прямому сенсі слова телепортуватися в історію. Будинок Солен, яку зіграла неперевершена Енн Гетевей, виставили на Airbnb.

Варто зауважити, що Солен мешкала у Лос-Анджелесі. У її затишному будинку й відбувалися найромантичніші моменти фільму. Тим часом реальний особняк розташований в Атланті. У будинку – три спальні та три ванни. Загалом одночасно там можуть розташуватися до 6 гостей.



Провести вихідні у будинку Солен звучить як класна ідея / CAMERON TRIMBLE

У мережі зауважують: якщо орендувати особняк і переглянути там The Idea of You, буде здаватися, наче ти став героєм або героїнею фільму.