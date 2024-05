The Idea of You с Энн Хэтэуэй: фанаты могут провести отпуск в особняке из ромкома

В 2024 году на экраны вышел ромком The Idea of You с Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыном. За считанные дни лента завоевала сердца многих поклонников из разных уголков мира. Теперь фанатам сообщили радостную новость: они могут провести отпуск в особняке из фильма.

Эра ромкомов возвращается. В мае звездой жанра стал фильм The Idea of You. В центре сюжета – Солен, которая развелась с мужем и теперь сама воспитывает дочь Иззи. Сопровождая ее на Coachella, Солен встречает Гейса Кэмпбелла – фронтмена популярного бойз-бэнда. Неожиданно между ними вспыхивают чувства.

Поклонники могут провести отпуск в доме Солен

Теперь поклонники The Idea of You могут не только собирать мерч с любимым ромкомом, но и в прямом смысле слова телепортироваться в историю. Дом Солен, которую сыграла непревзойденная Энн Хэтэуэй, выставили на Airbnb.

Стоит заметить, что Солен жила в Лос-Анджелесе. В ее уютном доме и происходили самые романтические моменты фильма. Между тем реальный особняк расположен в Атланте. В доме – три спальни и три ванны. Всего одновременно там могут расположиться до 6 гостей.



Провести выходные в доме Солен звучит как классная идея / CAMERON TRIMBLE

В сети отмечают: если арендовать особняк и посмотреть там The Idea of You, будет казаться, как будто ты стал героем или героиней фильма.