Кариби у серці Європи: який маловідомий острів вражає своїми білосніжними пляжами

Мандрівники звикли шукати "європейські Кариби" десь у Греції або Албанії. Ніхто всерйоз не розглядає у цьому контексті загадкову Шотландію. А дарма! Адже там розташований острів Гарріс.

Шотландські пейзажі заворожують своєю красою. Особливо відомим є великий острів Льюїс-енд-Гарріс Гебридського архіпелагу. Його північну частину називають Гарріс. Її й вважають "європейськими Карибами".

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Чим Гарріс дивує туристів

Мандрівники з різних куточків світу зауважують, що частина острова Гарріс вражає. Там – чисте бірюзове море поєднується з прекрасними білосніжними пляжами. Окрім того, саме там розташована гора Клішем, яку вважають найвищою точкою всіх Гебрідських островів.



Білосніжні "карибські" пляжі Шотландії / Getty images

Також туристів закликають відвідати легендарне місто Тарберт. Воно зберегло свій середньовічний вайб й буквально телепортує у минуле, коли на цих землях мешкали кельти, а лицарі билися під прапорами хороброго короля Артура.

Шотландія – ідеальний варіант для туристів ще й тому, що там немає аномальної спеки, яка влітку буквально сковує всю Європу. Відпочивати на території країни можна в умовах помірної температури повітря. Тому якщо бракує часу, грошей або сил летіти на Кариби, Гарріс чекає.