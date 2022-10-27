Хто в Польщі має право на віддалену роботу

Дистанційна форма роботи стала особливо популярною зі спалахом пандемії коронавірус – в кінці 2019-го – на початку 2020-го. Тоді компанії по всьо світу масово переводили працівників на віддалену працю. А хто ж сьогодні може працювати з дому в Польщі? Нумо розбиратися.

Так, віддалену роботу в Польщі особливо цінують, наприклад, молоді матері як альтернативу декрету або люди з інвалідністю, яким важко пересуватися поза домом. Але не усім категоріям працівників дозволяють перевестися на дистанційну роботу.

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Хто може подати заявку на дистанційну роботу в Польщі

Дистанційна робота може бути реалізована як для всіх співробітників, так і лише для деяких з них. Однак це ніколи не може бути одностороннім рішенням роботодавця. Будь-який працівник може подати заявку про перехід на віддалену роботу. Однак закон Польщі виділяє конкретну категорію працівників, для яких запит на дистанційну роботу має бути задоволений.

Роботодавець зобов'язаний задовольнити заяву:

якщо працівник виховує дитину віком до 4-ох років;

якщо працівник виховує дитину, яка має важку форму інвалідності або невиліковне захворювання, що загрожує життю і яке виникло у внутрішньоутробному періоді розвитку дитини або під час пологів;

якщо працівник доглядає вагітну жінку;

якщо посада передбачає робочі обов'язки, які можна виконати віддалено.

При цьому, якщо працівник хоче повернутися до офісного режиму, то заява про звільнення з дистанційної форми роботи не повинна бути жодним чином обґрунтована. У цьому випадку роботодавець погоджує з працівником дату виходу в офіс на попередніх умовах

Які обов'язки роботодавця перед дистанційними працівниками

забезпечення обладнанням, необхідним для виконання робочих обов'язків;

страхування обладнання;

покриття витрат, пов'язаних із встановленням, обслуговуванням, експлуатацією обладнання;

надати дистанційному працівнику технічну допомогу та необхідне навчання з використання обладнання.

Крім того, до дистанційного працівника роботодавець не може ставитися менш прихильно, ніж до інших працівників, які виконують роботу в офісі чи на іншому робочому місці.