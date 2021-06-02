Як міжнародна група злочинців грабувала німецькі компанії: серед них був й українець

Правоохоронці в польському місті Ополе затримали п'ятьох людей, підозрюваних в участі в організованій злочинній групі. Серед них – українець, поляк та троє нігерійців. Їх тимчасово заарештували за рішенням суду.

Також під наглядом поліції перебуває ще один ймовірний співучасник злочину. Поки що йому висунули лише заборону на виїзд з країни.

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Що накоїли затримані

Злочинна група обікрала німецьку компанію майже на два мільйони доларів. За даними слідчих, шахраї зламали електронну пошту компанії та отримали необхідні дані. Потім вони розіслали запити на виплату на мільйони доларів, використовуючи номери своїх рахунків.

Правоохоронці встановили, що за такою схемою вони пограбували й чимало інших компаній. Зараз поліція займається розслідуванням справи, щоб підрахувати точну суму грабунків.

Наразі в окружній прокуратурі в Ополе затриманим пред'явили звинувачення щодо участі в організованій злочинній групі, пограбування, використання підроблених документів та "відмивання" грошей.

Українець, поляк та троє нігерійців обкрадали на мільйони доларів німецькі фірми, зламуючи їхні електронні пошти / Фото Unsplash