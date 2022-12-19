А заявки на виплати від біженців, які зареєстровані в муніципалітеті в Каталонії, почали приймати лише з 15 грудня 2022 року. Розповідаємо, як отримати грошову підтримку українцям, які зараз проживають в Іспанії.

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Люди, які постраждали від війни в Україні та не мають достатніх фінансових ресурсів, можуть оформити грошову допомогу в розмірі до 400 євро в місяць на дорослого і 100 євро на неповнолітню дитину, яка перебуває на утриманні,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Відтак, сім'я із двох дорослих може розраховувати на виплати до 800 євро, а мати з дитиною – 500 євро.

Як отримати допомогу в 400 євро: детальна інструкція

Соціальні виплати для українців в Каталонії можна отримати з 15 грудня 2022 року до 31 січня 2023 року. Максимальний період виплат – 6 місяців без продовження, а заявник повинен відповідати таким критеріям:

Мати статус тимчасового захисту.

Мати прописку (реєстрацію) в одному з муніципалітетів Каталонії.

Довести відсутність доходів.

Довести, що він не перебуває на утриманні і не отримує кошти від Апарату екстреної допомоги Державного секретаріату з питань міграції для утримання переміщених осіб чи від інших офіційних благодійних організацій, які є частиною Міжнародної системи прийому та тимчасового захисту.

Які документи потрібно надати

Оригінал закордонного паспорта або копія сторінок.

Рішення про надання статусу тимчасового захисту.

Свідоцтво про реєстрацію за місцем проживання в одному з муніципалітетів Каталонії. У разі догляду за неповнолітньою дитиною необхідно пред’явити свідоцтво про реєстрацію спільного місця проживання.

Форму банківських переказів SEPA з номером банківського рахунка, відкритого в Іспанії.

Де та як можна подати заявку на отримання виплат

Влада рекомендує оформлювати допомогу онлайн, хоча це також можна зробити й особисто в офісі.

Як подати заявку в інтернеті

Спочатку потрібно завантажити PDF-форму та зберегти її на своєму комп’ютері.

Відкрийте завантажений документ і заповніть його. Усі документи, які необхідно пред'явити, можна прикріпити до самого документа PDF.

Для оформлення допомоги необхідно ідентифікувати себе за допомогою Mobile IdCAT або цифрового сертифіката.

Якщо ж ви вирішили навідатися в офіс особисто, то з собою потрібно мати усі вище згадані документи. Щодо процедури оформлення вас зорієнтують на місці.