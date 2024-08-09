Нехай просто забираються: ще одна країна протестує проти туристів

На початку літнього сезону 2024 масштабні антитуристичні протести сколихнули Іспанію. Станом на серпень до них долучилася й Греція. Люди більше не хочуть бачити стільки мандрівників у своїх рідних населених пунктах.

Греція залишається однією з найпопулярніших країн для літнього відпочинку. Кількість туристів лише продовжує зростати, й це дуже розчаровує місцевих жителів. Вони вимагають, аби туризм взяли під офіційний контроль.

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Де у Греції – найактивніші протести

Найскладніша ситуація на Міконосі, Санторині та Родосі. Місцеві жителі хочуть, аби уряд країни втрутився й зменшив кількість туристів. Зокрема, зробити це можна, обмеживши доступ круїзних суден до території островів.

В уряді вже відреагували. Там наголосили, що обмеження запровадять вже вочевидь у 2025 році. Влада країни вважає вимоги людей справедливими. Туристам нагадали, що, аби жити на території популярних островів, місцеві жителі платять колосальні суми й мають право диктувати свої правила.



Грецію сколихнули масштабні антитуристичні протести / Unsplash

Загалом прогнозують, що туристична сфера у Греції лише розвиватиметься. Хоча сезон 2024 року вже називають найгіршим в історії популярних курортів. Зокрема, дуже складна ситуація на Санторині, який вже називають "фальшивим Діснейлендом". Туристи скаржаться на пекельні умови, а місцеві жителі – на мандрівників.