Триметрова акула виринула на популярному морському курорті

Відпочинок на популярному курорті Сент-Айвз у Корнуолі зіпсувала триметрова акула. Вона купалася у морі, а тоді – виринула з води, наробивши галасу.

Очевидці розповіли, що на мить відчули себе героями трилера "Щелепи". У момент, коли з'явилася акула, у воді перебували близько 30 людей. Здавалося, що нічого не завадить райському відпочинку. До тих пір, поки з води не виринули плавники.

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Чи була загроза для туристів

На щастя, жодної загрози для туристів не було. "Акула велетенська" сягає трьох метрів, водночас, попри габарити, не нападає на людей. Найчастіше вони харчуються зоопланктоном. Туристи цих мирних "хижаків" зовсім не цікавлять.

Відпочивальники, яким пощастило побувати на пляжі у той момент, не приховують захвату.

Я закінчив свої поїздки на день і прогулювався набережною, коли помітив молоду акулу, що купалася біля стіни гавані. Це неймовірно побачити її так близько, і це дуже рідкісне явище, оскільки ми вже кілька років не бачили в бухті жодної акули,

– розповів один з очевидців.



Акула стала справжньою зіркою курорту / Daily Mail

Наразі доля акули – невідома. Тим часом туристи сподіваються, що вдасться побачити її ще раз.