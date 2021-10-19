На головному вокзалі Варшави встановили "сходи-піаніно": оригінальне відео

Відвідувачам центрального вокзалу Варшави пропонують цікаве заняття. Вони можуть зіграти мелодію, пробігшись музикальними сходами.

Зіграти на такому незвичному "піаніно" можеш кожен охочий. Це – ініціатива польської компанії Totalizator Sportowy.

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Акція пов'язана з просуванням конкурсу піаністів імені Шопена. Щоб зіграти твір відомого композитора, потрібно швидко перестрибувати зі сходинки на сходинку. Кожна з них при натисканні видає звук певної ноти. Втім, і без цього можна чудово провести час, підбираючи власну мелодію.

Музикальні сходи у Варшаві: дивіться відео



Крім цього, у різних варшавських торгових центрах з'явилися фортепіано, на яких гратимуть кращі піаністи країни. Все це приурочили до фіналу конкурсу Шопена, який проводиться у польській столиці вже у вісімнадцяте.

Що варто знати про конкурс Шопена

Джерело: "Вікіпедія"

Це конкурс академічних піаністів, який організовують у Варшаві раз на 5 років. Дійство присвячене винятково музиці Фредеріка Шопена.

Вперше його провели ще у 1927 році. Така ініціатива належала польському піаністу й музичному педагогу Єжи Журавльову.

Переможцям і лауреатам вручають премії. Також журі визначає, хто заслуговує на спеціальні призи за краще виконання твору в певному жанрі.

! У Варшаві на місцях, пов'язаних із композитором, встановили "лавочки Шопена". Їх є 15. Натиснувши спеціальну кнопку, можна послухати 30-секундний фрагмент найпопулярніших творів музиканта.