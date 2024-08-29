Ще одне популярне місто запроваджує туристичний податок

В Единбурзі (столиці Шотландії) збираються запровадити туристичний податок. Планують, що отримані гроші витрачатимуть на розвиток міста.

Единбург – дуже популярний серед туристів. Особливо багато мандрівників прибувають туди влітку. В той час, коли інші популярні міста накриває аномальна спека, в Единбурзі можна насолоджуватися прохолодою.

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Як податок допоможе Единбургу

Кеммі Дей – голова міської ради Единбурга – зауважив, що запровадженням туристичного податку мають намір допомогти старовинному місту.

Це значно збільшить нашу здатність інвестувати в Единбург: від підтримання міста в чистоті до реагування на надзвичайну ситуацію з житлом. Так ми можемо забезпечити майбутнє Единбурга як найкращого глобального туристичного напряму,

– мовиться у повідомленні.



Единбург – мрія мільйонів туристів / Unsplash

Очікують, що збір туристичного податку може стартувати вже у 2025 році. Тоді до 2029 року Единбург отримає додаткових 50 мільйонів фунтів стерлінгів. За ці гроші можна суттєво покращити місто.

Наразі мають розпочатися обговорення. До них мають долучитися, зокрема, місцеві мешканці. Думку туристів також готові вислухати.

Варто зауважити, що туристичний податок не є звичною практикою для Шотландії. Там з цим форматом наразі лише знайомляться.