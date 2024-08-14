Зайвим – на вихід: знаменитий острів Франції запроваджує обмеження на в'їзд туристів

У відповідь на проблему надмірного туризму Іль-де-Бреа, французький острів біля узбережжя Бретані, ввів нові обмеження. Вони стосуються кількості туристів.

Французький острів обмежить кількість туристів

Починаючи з цього тижня та до 23 серпня, острів обмежуватиме кількість відвідувачів щодня з 08:30 до 14:30. Цей захід спрямований на регулювання притоку туристів, який у літні місяці може сягати 5 000 осіб на день.

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Деталі нових правил:

Обмеження на кількість відвідувачів: ліміт у 4 700 відвідувачів покликаний запобігти перенаселенню та покращити враження від відвідування.

Винятки: на 412 постійних мешканців, включаючи власників других будинків, робітників та співробітників основних служб, ця квота не поширюється.

Успішне випробування: нові правила були прийняті після успішного торішнього експерименту, який допоміг регулювати кількість відвідувачів і не допустити, щоб острів досягнув максимуму 5500 туристів.

Мер Олів'є Карре наголосив, що обмеження – це не заборона, а захід, спрямований на забезпечення більш комфортних умов для відвідувачів шляхом зменшення натовпу. Мета полягає в тому, щоб зберегти баланс між прийомом туристів та збереженням якості життя городян.

Подібні обмеження запроваджували і торік. Але тоді дозволяли відвідувати острів 5,5 тисячі людей. Такі заходи є частиною боротьби з овертуризмом.

Зауважимо, острів Іль-де-Бреа – найбільший острів архіпелагу. Постійно там проживає близько 500 осіб, а кількість туристів може перевищувати і 5 000 осіб.

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