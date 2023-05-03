Лоукостер flydubai втретє оновить бізнес-клас: який вигляд мають розкішні каюти

Дубайська бюджетна авіакомпанія flydubai втретє за 6 років оновить бізнес-клас у літаках. До кінця року авіаперевізник має намір встановити нові крісла-ліжка у своїх найновіших авіалайнерах.

Лоукостер flydubai втретє оновить бізнес-клас

Перший борт надійде у флот у листопаді. Оновлений бізнес-клас повністю відповідає останнім тенденціям на ринку – пасажири розміщуватимуться в окремих каютах, які можна ізолювати від решти салону перегородкою.

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Компонування крісел буде таке, що кожен мандрівник отримає прямий доступ до проходу. Тепер не потрібно буде просити іншого пасажира встати, щоб вийти в туалет або походити по салону.

flydubai втретє оновить бізнес-клас / Фото flydubai​

Нові каюти бізнес-класу протягом 3 років розробляли компанії Safran Seats та JPA Design. Таке рішення вперше буде впроваджено на борту вузькофюзеляжних Boeing 737, на яких літає flydubai.

За словами віцепрезидента flydubai з послуг на борту Даніеля Керрісона, за допомогою оновленого бізнес-класу авіакомпанія хоче запропонувати такий сервіс, який раніше був доступний у широкофюзеляжних авіалайнерах.

Ліжко у новому бізнес-класі flydubai / Фото flydubai​

Як з'явився бізнес-клас у лоукостера flydubai

flydubai почала польоти у 2009 році як лоукостер. У 2013 році авіакомпанія встановила широкі сидіння, ізолювала їх перегородкою від економкласу та почала продавати квитки бізнес-класу.

У 2017 році flydubai представила нові крісла у бізнес-класі. Їхньою особливістю було те, що вони могли розкладатися в горизонтальне ліжко. Крісла почали встановлювати на літаки, які виконували польоти за віддаленими маршрутами в мережі авіаперевізника.

Каюта нового бізнес-класу flydubai / Фото flydubai

У 2021 році flydubai оновила бізнес-крісла в літаках на регіональних маршрутах. Сидіння отримали оновлений дизайн та більшу приватність порівняно з оригінальним рішенням 2013 року.