FlixBus відновлює міжнародні рейси з 7 українських міст: актуальні маршрути

Автобусний перевізник FlixBus перезапустить частину маршрутів з України до Європи та навпаки. Розповідаємо, з яких українських міст можна буде добратися до країн ЄС.

Так, у компанії повідомили про відновлення деяких з тих автобусних маршрутів, які були припинені через початок війни. FlixBus оголосив про обслуговування рейсів до Києва та ще 6 міст.

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До яких міст України курсуватимуть автобуси FlixBus

Київ;

Житомир;

Рівне;

Вінниця;

Умань;

Хмельницький;

Тернопіль.

Причиною для відновлення поїздок став потік людей, які повертаються в Україну.

Рейси FlixBus з Польщі в Україну та назад

Варшава – Люблін – Луцьк – Рівне – Житомир – Київ (щоденно з 18 квітня, вартість квитка: 759 – 878 гривень);

Варшава – Люблін – Львів – Івано-Франківськ – Коломия – Чернівці (щоденно);

Вроцлав – Ополе – Катовіце – Краків – Львів (3 рази на тиждень із 28 квітня, ціна квитка: 799 – 938 гривень);

Краків – Львів – Івано-Франківськ (щоденно, ціна квитка: 699 гривень).

Рейси з Угорщини в Україну та назад

Будапешт – Ужгород – Мукачево – Львів – Рівне – Житомир – Київ (2 рази на тиждень із 28 квітня, ціна квитка: 1698 – 1958 гривень);

Будапешт – Ніредьгаза – Ужгород – Мукачево – Львів (3 рази на тиждень, ціна квитка: 1198 гривень).

Маршрути FlixBus з Чехії в Україну та назад

Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовіце – Краків – Львів – Рівне – Житомир – Київ (4 рази на тиждень з 18 квітня, ціна квитка: 1749 – 1768 гривень);

Пльзень – Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовіце – Краків – Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань (5 разів на тиждень з 20 квітня, ціна квитка: 1708 – 1749 гривень).

Придбати квитки та перевірити наявність рейсів у вибраний день можна на сайтіабо у мобільному додатку.



Актуальні рейси FlixBus / Фото twitter