На курорті за системою "все включено": найщасливіша країна світу запускає майстер-класи з щастя

Фінляндія п'ятий рік поспіль була названа "найщасливішою країною світу" за Всесвітнім звітом про щастя. Тому країна вирішила запустити унікальний відпочинок, щоб допомогти людям відновити зв’язок зі своїм "внутрішнім фіном".

Фінляндія запускає майстер-класи з щастя

Учасники поїдуть до регіону Лейкленд у Фінляндії, де будуть розміщені на курорті Куру, що працює за системою "все включено". Водночас чотириденний ретрит спочатку доступний лише для 10 щасливчиків, , але пізніше обіцяють провести онлайн-курси.

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Під час перебування гості дізнаються про природні ремесла, потренуються в лісах і озерах, насолодяться "заспокійливими звуками та музикою", з'їдять "їжу для душі та тіла" та відчують фінський спосіб життя завдяки "експертам, які працюють як ваш особистий тренер".

Ми віримо, що фінське щастя походить від тісного зв'язку з природою та нашого буденного способу життя: це не якийсь містичний стан, а уміння, якому можна навчитися та поділитися. Ми хочемо допомогти людям знайти та освоїти цей фінський настрій,

– відзначають в Discover Finland.

Майстер-клас щастя покриє витрати на проїзд та проживання під час перебування, а учасники матимуть власні кімнати.

За словами Visit Finland, ідеальними кандидатами будуть "комунікабельні люди, які зацікавлені у всебічному добробуті та фінській природі". Вони підкреслюють, що необов'язково бути ентузіастом самодопомоги або мати навички виживання у фінській природі – "все, що ми хочемо, це відкритий розум".