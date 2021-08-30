Емігрантка з України виграла в Італії 2 мільйони євро

В Італійському місті Удіне нещодавно сталася сенсація за участі українки. Жінка виграла у лотереї величезну суму грошей.

Це сталося в італійському міста Удіне. Щасливий білет емігрантка придбала 25 серпня.

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Як українка стала мільйонеркою за один день

Жінка часто купувала лотерейні білети (10-єврові скретч-карти лотереї Mega Miliardario) в невеликому тютюновому кіоску на вулиці Віа Рома, власниками якого є подружжя китайців. Керівники магазину підтвердили, що українка є їхньою постійною клієнткою.

Хоч емігрантка щоразу сподівалася на удачу, коли купувала лотерейні білети, та виграш двох мільйонів євро став для всіх несподіванкою й ошелешив жителів міста.

Італійські газети пишуть, що раптове збагачення українки зіпсувало настрій меру Удіне П'єтро Фонтаніні. У день виграшу він організовував пресконференцію напередодні місцевих виборів. Та журналісти вирушили шукати переможницю лотереї замість того, щоб приділити політику очікувану увагу.