Не збирається зупинятися: як 89-річна жінка "забила" на стереотипи й подорожує наодинці

Мандрівниця Джой Фокс – справжня легенда. У свої 89 років вона руйнує всі стереотипи про вік й продовжує подорожувати наодинці, відкриваючи для себе красу світу.

Колись про Джой з Великої Британії неодмінно знімуть фільм. Або напишуть книгу. Бо історія дивовижної жінки заслуговує, аби її почули.

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Історія Джой Фокс – ідеальний сценарій тревел-фільму для Netflix

Дитинство Джой припало на темні часи Другої світової війни. Дівчинка не подорожувала, однак жадібно слухала історії про мандрівки інших людей. Зокрема, її брат часто ділився спогадами про свою зустріч з Венецією.

Перший крок назустріч світу Джой зробила у 20 років, коли її заручини були розірвані. Продавши обручку, дівчина поїхала лікувати розбите серце до омріяної Італії. А дорогою ще помилувалася красою Франції та Швейцарії.

Коли Джой повернулася, вона вже й не згадувала про халепу з заручинами. Мандрівка покращила самооцінку дівчини та розпалила у ній жагу до пригод.

Зрештою, Джой познайомилася з чоловіком, який просто обожнював відпочинок на природі. Разом вони об'їхали США та Канаду. Коли через роботу коханий не зміг подорожувати, Джой повернулася до соло-туризму.



Джой здійснила мрію / Joy Fox

Коханий Джой вже помер. А жінка береже про нього щемливі спогади й продовжує мандрувати. У 65 вона вирушила до Шотландії, де народилася й провела перші три роки життя. У 84 приїхала до Норвегії милуватися північним сяйвом.

Найближчі туристичні плани – Мальта й Італія. А у 90 років Джой планує здійснити особливу мандрівку. Однак ще не вирішила, куди: на Азорські чи Канарські острови.