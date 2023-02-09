У Дубаї побудують велосипедне шосе з клімат-контролем

Нова мета Дубая – зробити місто 20-хвилинним. Мовиться про те, щоб жителі могли отримати доступ до будь-яких повсякденних потреб, витративши лише 20 хвилин.

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План хочуть реалізувати до 2040 року. І LOOP – нова велосипедна магістраль – одна з його складових.

Особливістю нового шосе стане клімат-контроль, який дозволить мешканцям міста почуватися комфортно у будь-який сезон.

Наша мета полягає в тому, щоб перебудувати майбутню інфраструктуру мобільності в Дубаї, щоб вона стала більш ніж екологічною транспортною системою. Різноманітні дозвілля та громадські послуги повинні бути приємним видом сталого транспорту, незалежно від погодних умов,

– заявив Бахараш Багерян, генеральний директор URB.

Протягом усієї траси також обладнають парки та зони відпочинку. Все для того, щоб мешканці переходили з автомобілів на більш екологічні транспорти.

У Дубаї збираються побудувати велосипедне шосе із клімат-контролем / Фото URB

Який вигляд матиме велосипедне шосе у Дубаї / Фото URB

Шосе буде мати власний клімат-контроль / Фото URB



Протягом усієї траси обладнають парки та зони відпочинку / Фото URB