Дрифтер влаштував погоню на шаленій швидкості чеським шосе: дивіться відео

Днями чеська поліція затримала горе-водія, який намагався уникнути штрафу й мчав дорогою загального користування на шаленій швидкості. А все почалося з дрифту.

Так, на парковці біля одного з торгових центрів 32-річний чоловік вирішив похизуватися своєю вправністю за кермом авто та влаштував небезпечний дрифт посеред інших машин та покупців. Помітивши горе-водія, представники поліції Чехії попрямували до нього, аби перевірити документи.

І ще Як українцям оформити бізнес у Польщі: два сценарії започаткування своєї справи за кордоном

Однак власник спортивного авто, вочевидь, побоявся отримати штраф й почав втікати від правоохоронців. Екіпаж поліцейського авто кинувся наздоганяти порушника. Інцидент трапився у Бржецлавському районі Чехії.

Поліціянти стали наздоганяти його на шосе у напрямку Годоніна, у деяких місцях порушник їхав зі швидкістю понад 215 кілометрів на годину. Деяким водіям доводилося різко гальмувати чи ухилятися від порушника,

– сказав прессекретар поліції Петро Вала.

Пізніше до погоні долучилися й інші патрулі. Один із них перегородив водію на спортивній машині шлях біля селища Моравська-Нова-Вес. Чоловіка заспокоїли та перевірили на алкоголь і наркотики. Тест був негативним. Водійські права та усі інші документи також були в порядку. Тож, за словами Петра Вали, горе-водій явно хотів таким чином уникнути можливого штрафу.

Зараз поліція розшукує водіїв, яким загрожувала небезпека через необережне водіння правопорушника.

Поліція в Чехії затримала водія, який мчав зі швидкість 215 кілометрів на годину: дивіться відео