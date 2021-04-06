Довідник для трудового мігранта: як не розгубитися в чужій країні

Чимало українців розглядають можливість роботи за кордоном. Однак з пошуком місця праці, підготовкою документів та адаптацією у чужій країні нерідко виникають труднощі. Саме тому фонд "Наш вибір" за підтримки онлайн-сервісу грошових переказів TransferGo створив збірник порад для людей, які знайшли або шукають роботу за кордоном.

63% українців, які шукають роботу, планують працювати за кордоном чи розглядають такий варіант. Ніколи не працювали за кордоном, але мають намір виїхати на заробітки у 2021 році – 33% опитаних українців. Такі цифри, опираючись на лютневі дослідження аналітичної служби “OLX Робота”, наводить Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування. За її оцінками, ні міграційні настрої в Україні, ні попит на працівників з України в Європі, суттєво не зменшилися, незважаючи на пандемію.

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Проте у багатьох охочих розпочати трудову діяльність за кордоном істотні труднощі виникають не стільки з пошуком місця праці та підготовкою необхідних документів для працевлаштування, як із адаптацією в чужій країні, особливо у перші місяці перебування. Згадане вище дослідження показує, що переважна більшість потенційних мігрантів має намір виїхати у три країни ЄС: до Польщі – 50%, Чехії – 11% та Німеччини – 9%.

У трудових мігрантів часто є труднощі з підготовкою необхідних документів / Фото Pexels

Піклуючись про людей, які знайшли чи шукають роботу саме в цих країнах, фонд "Наш вибір" за підтримки онлайн-сервісу грошових переказів TransferGo підготували докладний довідник стосовно головних аспектів легального працевлаштування у Польщі, Чехії та Німеччині.

Що потрібно знати мігрантам

Цей збірник порад і правил накладом 10 000 примірників розповсюджується серед українських трудових мігрантівТак само його можна

Тут ви знайдете інформацію про те, як легально можна працювати в цих трьох країнах і що для цього потрібно зробити, які ви маєте права, як не дозволити нечесним посередникам обдурити вас, як можна бути легально відрядженим на роботу в Чехію чи Німеччину. Також ви прочитаєте, як захистити свої права та де в цих країнах шукати допомоги, – пояснює мету довідника Мирослава Керик, голова фонду "Наш вибір".

Ця неурядова організація уже понад 10 років допомагає новоприбулим українцям у Польщі захищати свої інтереси, інтегруватися у місцеве суспільство і водночас зберігати національну ідентичність.

З довідника кожен зацікавлений зможе почерпнути відомості про те, як правильно оформити трудову візу та дозволи на тимчасове чи довготермінове перебування на території вказаних країн, перелік та зразки документів, дізнатися орієнтовну вартість послуг за їх оформлення (якщо такі послуги не безкоштовні) та багато іншого. Так само, тут містяться відповіді на запитання, які найчастіше виникають у мігрантів під час працевлаштування. Зібрано й широку базу контактів, куди можна звернутися у разі необхідності, – від місцевих офіційних інституцій до посольств і консульських установ України, від українських спільнот за кордоном до організацій, які обстоюють права іноземних працівників.

У Польщі зареєстровано 528 тисяч працівників з України / Фото Pexels

Тільки у Польщі, за останніми підрахунками, офіційно зареєстровано 528 тисяч працівників з України. Важливо подбати про якісну адаптацію цих людей у новому середовищі, про їхню юридичну й фінансову грамотність, – зауважує менеджер з маркетингу TransferGo Юрій Синенький. – Саме тому ми намагалися у простий і доступний спосіб пояснити найактуальніші питання: як не порушити міграційне законодавство; як не стати жертвою шахраїв на ринку праці; як відкрити банківський рахунок у чужій країні; як безпечно переказати додому зароблені гроші; куди звертатися у тій чи іншій ситуації.

За словами Юрія Синенького, торік компанія започаткувала на своїй сторінці ще й окремий блог, який теж орієнтований на те, щоб українці за кордоном могли обмінюватися досвідом, корисними повідомленнями та лайфхаками під час свого перебування поза межами України. Зокрема, там зібрано й перелік інтернет-ресурсів Польщі, Чехії, Німеччини, звідки трудові мігранти можуть отримувати надійну й перевірену інформацію.

Де шукати інформацію

Польща

Посольство України в Польщі: http://poland.mfa.gov.ua.

Посольство Республіки Польща в Києві: kijow.msz.gov.pl/uk/p/kijow_ua_a_uk/.

Консульські округи в Україні: kijow.msz.gov.pl.

Державна інспекція захисту прав працівників (Państwowa Inspekcja Pracy): pip.gov.pl, prawawpracy.pl/. Консультації з питань законності працевлаштування громадян України на території Республіки Польща українською мовою надаються в понеділок, вівторок та середу з 16:00 до 20:00 за телефоном +48 22 111 35 29.

Список воєводських управлінь з адресами та номерами телефонів: udsc.gov.pl/lista-urzedow-wojewodzkich.

Безкоштовні правні поради з питань праці в різних воєводствах: www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_wszystkie.

Прикордонна служба Польщі (Straż Graniczna): www.strazgraniczna.pl.

Фонд "Наш вибір": naszwybor.org.pl.

Консультаційний пункт для іноземців в Українському домі у Варшаві: ukrainskidom.pl.

Об’єднання українців в Польщі: https://ukraincy.org.pl/uk/.

Портал мігрантів у Польщі: https://www.yavp.pl/uk.

Чехія

Посольство України в Чеській Республіці: https://czechia.mfa.gov.ua/.

Посольство Чеської Республіки в Україні: https://www.mzv.cz/kyiv.

Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки: www.mvcr.cz.Тут велика кількість інформації про дозволи на перебування та необхідні документи (чеською та англійською мовами).

Служба зайнятості Чеської Республіки: https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/vm.

Консультаційний центр з питань інтеграції (Poradna pro integraci): www.p-p-i.cz.

Центр з питань інтеграції іноземців (Centrum pro integraci cizinců): www.cicpraha.org.

Організація La Strada: www.strada.cz. La Strada допомагає особам, які стали жертвами торгівлі людьми та експлуатації. Сюди можна звертатися у разі зловживань з боку роботодавця (наприклад, довга неоплачувана понаднормова робота, невиплата або затримання частини заробітної плати, погрози тощо).

Українська ініціатива в Чеській Республіці: http://ukrajinci.cz/.

Портал українців у Чехії: https://uaportal.cz/.

Український народний дім у Чеській Республіці: https://www.facebook.com/ukrdimcz/.

Німеччина

Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина: https://germany.mfa.gov.ua.

Посольство Федеративної Республіки Німеччини в Києві: www.kiew.diplo.de.

Інформація про працевлаштування в Німеччині: www.make-it-in-germany.com.

Інформація про визнання професійної кваліфікації, набутої за кордоном: www.anerkennung-in-deutschland.de.

Перевірка визнання в Німеччині вашого іноземного диплома про вищу освіту та вищого навчального закладу: anabin.kmk.org.

BAMF – Федеральне бюро у справах міграції та біженців: www.bamf.de.

Програма Faire Integration (підтримка для громадян з-поза ЄС): www.faire-integration.de.

Професійна спілка працівників послуг: www.verdi.de.

Об’єднання українських організацій в Німеччині: dach-ukraine.de/uk/.

Центральна спілка українців у Німеччині: www.zentralverband-ukrainer.de/uk.

Інтернет-портал українців у Німеччині "Хата скраю": www.ukrajinciberlinu.wordpress.com.

Український дім у Дюссельдорфі: www.ukrdim.de.

Як вигідно переказувати кошти в Україну

Легальне працевлаштування за кордоном дає змогу регулярно допомагати своїм родинам, надсилаючи кошти на батьківщину. За підрахунками Міжнародної організації з міграції, дві третини трудових мігрантів з України переказують зароблені кошти додому. Робити це просто, безпечно і вигідно, якщо скористатися сервісом TransferGo. Достатньо лише мати мобільний телефон і доступ до інтернету.

Перекази у TransferGo здійснюються з картки на картку / Фото TransferGo

TransferGo – це глобальний онлайн-сервіс, який забезпечує міжнародні грошові перекази в режимі реального часу, без традиційно високих банківських зборів. Чому це так доступно та дешево? Тому що перекази у TransferGo здійснюються з картки на картку, при цьому кошти не покидають країну відправника й не перетинають кордон. Саме тому вдається суттєво знизити витрати на обробку переказу. Компанія потурбувалася і про те, щоб її українські клієнти мали можливість отримати супровід рідною мовою, зателефонувавши або написавши повідомлення до служби підтримки. Понад 500 тисяч українців у різних країнах світу вже є користувачами цього сервісу.

До теми Як надійно і швидко переказати гроші в Україну: 5 лайфхаків

TransferGo не тільки дає змогу, а ще й виплачує грошові бонуси кожному, хто залучить до користування сервісом своїх друзів та знайомих.