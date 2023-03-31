Чи можуть українці в Польщі отримувати керівні посади: результати дослідження

17% висококваліфікованих українців у Польщі вже знайшли роботу у сфері, в якій працювали в Україні, 50% кажуть, що у процесі пошуку такої роботи, 33% відповіли, що це неможливо.

Які посади займають українці

Дослідження аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal показало, що з 1350 опитаних українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого минулого року, близько 60% з тих, хто працює на низькокваліфікованій роботі, не можуть знайти кращу роботу через недостатній рівень знання польської мови.

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Інші дані дослідження показали, що 13% українців, що проживають в Польщі, не мали високої посади в Україні перед виїздом. 12% відповіли, що їхній диплом у Польщі не визнають. 15% вважають, що поляки віддають пріоритети своїм громадянам.

50% респондентів жодного разу не змінювали місця роботи за рік. 25% змінили роботу один раз. 18% – двічі, 8% – тричі та 4% понад трьох разів.

Водночас 90% українців у Польщі кажуть, що задоволені своєю роботою. 10% сказали, що їх не влаштовують умови і вони вже шукають працевлаштування в іншому місці.

Вивчення польської мови

50% українців кажуть, що вчать польську мову, однак вона їм важко дається. 30% кажуть, що вже можуть спілкуватися, 10% опитаних сказали, що їм достатньо рідної мови та 10% вважають, що вже її вивчили.

Останні 10 років у Польщі українці вважалися робочою силою. Втім повномасштабне вторгнення Росії проти України змінило цю тенденцію. Тепер у Польщі можна знайти й висококваліфіковану роботу. Це пов'язано з масовим відкриттям українських компаній у Польщі торік. Бізнеси, що приїздять з України, прагнуть влаштовувати на роботу українців,

– розповіла директорка департаменту рекрутації Анна Джоболда.

Ніхто не має точних даних, однак поляки підраховують, що у Польщі живуть близько 2 мільйонів українців. Ідентифікаційний номер PESEL отримали 1,5 мільйона наших громадян. А за даними управління соціального страхування ZUS, офіційно працевлаштовані 739 тисяч українців.