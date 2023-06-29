Як українцям у Польщі оформити допомогу "300+" на цей навчальний рік
Джерело:gov.pl
З 1 липня можна подати заявку на разову соціальну допомогу на 2023 – 2024 навчальний рік. Її виплачують на підготовку дитини до школи.
Українці в Польщі можуть отримати 300 злотих за програмою "Добрий старт". Як саме це зробити – покроково розкажемо далі.
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Про допомогу "300+"
Це виплата, яку призначають раз на рік для підготовки дітей до школи. На кожну дитину в родині можна отримати по 300 злотих. Ці кошти витрачають на шкільний одяг, канцтовари та підручники. Гроші надійдуть на вказаний вами банківський рахунок.
Хто може подати заявку на "300+"
- батько дитини;
- матір дитини;
- законний опікун дитини;
- фактичний опікун дитини (особа, яка доглядає за дитиною та має такий дозвіл від польського суду);
- повнолітня дитина, яка вчиться і є на утриманні батьків.
Хто з українців має право на шкільну допомогу:
- родини, в яких є школярі від 7 до 20 років, які живуть у Польщі;
- батьки чи опікуни дітей з інвалідністю, віком від 7 до 24 років;
Допомога не надається на дітей, які ходять у дитячий садок, відвідують підготовчий клас перед школою, а також на студентів.
Як подати заявку на "300+"
Оформити виплату можна з 1 липня до 30 листопада. Для того, щоб гроші надійшли на рахунок до початку навчання, потрібно зробити це якнайшвидше.
Подати заявку можна лише онлайн через:
Як подати заявку через PUE ZUS:
- Увійти на власну сторінку PUE ZUS;
- У вкладці "Загальні" обрати програму "Добрий старт";
- Натиснути "Створити нову програму";
- Обрати в переліку 2023 – 2024 навчальний рік;
- Заповнити інформацію про себе та дитину;
- Ввести номер банківського рахунку;
- Підписати заявку довіреним профілем.
Інформація про надання допомоги надійде на скриньку у вашому профілі PUE ZUS. Якщо ви не маєте права на цю допомогу, ви отримаєте від ZUS пояснення причин також на електронну пошту.
Нагадаємо, в ЮНЕСКО дослідили, чи вдається українським дітям-біженцям інтегруватися в освітню систему нової країни. Найбільше українських дітей в Європі пішли до шкіл у Польщі. Тут до навчальних закладів зарахували 55% українців, а ще 27% продовжують навчання в українській онлайн-школі. Найбільша проблема школярів у Польщі – бракує шкільного приладдя та комп'ютерів.