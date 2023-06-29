Як українцям у Польщі оформити допомогу "300+‎" на цей навчальний рік

З 1 липня можна подати заявку на разову соціальну допомогу на 2023 – 2024 навчальний рік. Її виплачують на підготовку дитини до школи.

Українці в Польщі можуть отримати 300 злотих за програмою "‎Добрий старт". Як саме це зробити – покроково розкажемо далі.

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Про допомогу "‎300+"

Це виплата, яку призначають раз на рік для підготовки дітей до школи. На кожну дитину в родині можна отримати по 300 злотих. Ці кошти витрачають на шкільний одяг, канцтовари та підручники. Гроші надійдуть на вказаний вами банківський рахунок.

Хто може подати заявку на "300+"

батько дитини;

матір дитини;

законний опікун дитини;

фактичний опікун дитини (особа, яка доглядає за дитиною та має такий дозвіл від польського суду);

повнолітня дитина, яка вчиться і є на утриманні батьків.

Якщо чоловік з дружиною розлучені, а дитина перебуває під опікою обох батьків, то кожен з них може окремо подати заявку і отримати по 150 злотих.

Хто з українців має право на шкільну допомогу:

родини, в яких є школярі від 7 до 20 років, які живуть у Польщі;

батьки чи опікуни дітей з інвалідністю, віком від 7 до 24 років;

Допомога не надається на дітей, які ходять у дитячий садок, відвідують підготовчий клас перед школою, а також на студентів.

Як подати заявку на "‎300+"

Оформити виплату можна з 1 липня до 30 листопада. Для того, щоб гроші надійшли на рахунок до початку навчання, потрібно зробити це якнайшвидше.

Подати заявку можна лише онлайн через:

Портал Empatia;

Електронний банкінг;

Додаток mZUS;

Платформу PUE ZUS.

Як подати заявку через PUE ZUS:

Увійти на власну сторінку PUE ZUS; У вкладці "‎Загальні" обрати програму "‎Добрий старт"; Натиснути "‎Створити нову програму"; Обрати в переліку 2023 – 2024 навчальний рік; Заповнити інформацію про себе та дитину; Ввести номер банківського рахунку; Підписати заявку довіреним профілем.

Якщо ваша дитина має інвалідність, обов'язково потрібно додати скани документів з підтвердженням.

Інформація про надання допомоги надійде на скриньку у вашому профілі PUE ZUS. Якщо ви не маєте права на цю допомогу, ви отримаєте від ZUS пояснення причин також на електронну пошту.

Нагадаємо, в ЮНЕСКО дослідили, чи вдається українським дітям-біженцям інтегруватися в освітню систему нової країни. Найбільше українських дітей в Європі пішли до шкіл у Польщі. Тут до навчальних закладів зарахували 55% українців, а ще 27% продовжують навчання в українській онлайн-школі. Найбільша проблема школярів у Польщі – бракує шкільного приладдя та комп'ютерів.