Как украинцам в Польше оформить помощь "300+" на этот учебный год
Источник:gov.pl
С 1 июля можно подать заявку на разовую социальную помощь на 2023 – 2024 учебный год. Ее выплачивают на подготовку ребенка к школе.
Украинцы в Польше могут получить 300 злотых по программе "Хороший старт". Как именно это сделать – пошагово расскажем дальше.
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О помощи "300+"
Это выплата, которую назначают раз в год для подготовки детей к школе. На каждого ребенка в семье можно получить по 300 злотых. Эти средства тратят на школьную одежду, канцтовары и учебники. Деньги поступят на указанный вами банковский счет.
Кто может подать заявку на "300+"
- отец ребенка;
- мать ребенка;
- законный опекун ребенка;
- фактический опекун ребенка (лицо, которое ухаживает за ребенком и имеет такое разрешение от польского суда);
- совершеннолетний ребенок, который учится и находится на содержании родителей.
Кто из украинцев имеет право на школьную помощь:
- семьи, в которых есть школьники от 7 до 20 лет, проживающие в Польше;
- родители или опекуны детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 24 лет;
Помощь не предоставляется на детей, которые ходят в детский сад, посещают подготовительный класс перед школой, а также студентов.
Как подать заявку на "300+"
Оформить выплату можно с 1 июля по 30 ноября. Для того чтобы деньги поступили на счет до начала обучения, нужно сделать это как можно быстрее.
Подать заявку можно только онлайн через:
Как подать заявку через PUE ZUS:
- Войти на свою страницу PUE ZUS ;
- Во вкладке "Общие" выберите программу "Хороший старт";
- Нажать "Создать новую программу";
- Выбрать в перечне 2023 – 2024 учебный год;
- Заполнить информацию о себе и ребенке;
- Ввести номер банковского счета;
- Подписать заявку доверенным профилем.
Информация о предоставлении помощи поступит на ящик в вашем профиле PUE ZUS. Если вы не имеете права на это пособие, вы получите от ZUS объяснение причин также на электронную почту.
Напомним, в ЮНЕСКО исследовали, удается ли украинским детям-беженцам интегрироваться в образовательную систему новой страны. Больше всего украинских детей в Европе пошли в школы в Польше. Здесь в учебные заведения зачислили 55% украинцев, а еще 27% продолжают обучение в украинской онлайн-школе. Самая большая проблема школьников в Польше – не хватает школьных принадлежностей и компьютеров.