Как украинцам в Польше оформить помощь "300+" на этот учебный год

С 1 июля можно подать заявку на разовую социальную помощь на 2023 – 2024 учебный год. Ее выплачивают на подготовку ребенка к школе.

Украинцы в Польше могут получить 300 злотых по программе "Хороший старт". Как именно это сделать – пошагово расскажем дальше.

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О помощи "‎300+"

Это выплата, которую назначают раз в год для подготовки детей к школе. На каждого ребенка в семье можно получить по 300 злотых. Эти средства тратят на школьную одежду, канцтовары и учебники. Деньги поступят на указанный вами банковский счет.

Кто может подать заявку на "300+"

отец ребенка;

мать ребенка;

законный опекун ребенка;

фактический опекун ребенка (лицо, которое ухаживает за ребенком и имеет такое разрешение от польского суда);

совершеннолетний ребенок, который учится и находится на содержании родителей.

Если муж с женой разведены, а ребенок находится на попечении обоих родителей, то каждый из них может отдельно подать заявку и получить по 150 злотых.

Кто из украинцев имеет право на школьную помощь:

семьи, в которых есть школьники от 7 до 20 лет, проживающие в Польше;

родители или опекуны детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 24 лет;

Помощь не предоставляется на детей, которые ходят в детский сад, посещают подготовительный класс перед школой, а также студентов.

Как подать заявку на "300+"

Оформить выплату можно с 1 июля по 30 ноября. Для того чтобы деньги поступили на счет до начала обучения, нужно сделать это как можно быстрее.

Подать заявку можно только онлайн через:

Портал Empatia ;

Электронный банкинг;

Приложение mZUS ;

Платформу PUE ZUS.

Как подать заявку через PUE ZUS:

Войти на свою страницу PUE ZUS ; Во вкладке "Общие" выберите программу "Хороший старт"; Нажать "Создать новую программу"; Выбрать в перечне 2023 – 2024 учебный год; Заполнить информацию о себе и ребенке; Ввести номер банковского счета; Подписать заявку доверенным профилем.

Если у вашего ребенка инвалидность, обязательно нужно добавить сканы документов с подтверждением.

Информация о предоставлении помощи поступит на ящик в вашем профиле PUE ZUS. Если вы не имеете права на это пособие, вы получите от ZUS объяснение причин также на электронную почту.

Напомним, в ЮНЕСКО исследовали, удается ли украинским детям-беженцам интегрироваться в образовательную систему новой страны. Больше всего украинских детей в Европе пошли в школы в Польше. Здесь в учебные заведения зачислили 55% украинцев, а еще 27% продолжают обучение в украинской онлайн-школе. Самая большая проблема школьников в Польше – не хватает школьных принадлежностей и компьютеров.