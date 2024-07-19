Донька пілота з дитинства мріяла стати пілотесою: щасливі кадри першого рейсу разом

Найважливіше у житті – йти за своєю мрією. Дівчина на ім'я Маккензі завжди знала, що хоче бути пілотесою. На це її надихнув тато: пілот з багаторічним стажем.

Рішення щодо майбутньої професії Маккензі ухвалила ще у школі. На всі свята вона одягалася як пілотеса. Батько доньки підтримував її на шляху до мрії.

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Як Маккензі йшла до своєї мрії

До здійснення своєї мрії Маккензі йшла багато років. Зокрема, навчаючись в університеті штату Аризона. Там вона записалася на програму, яка допомагає реалізувати ціль й стати пілотом або пілотесою, "незалежно від досвіду польотів, поточної кар'єри чи освіти".

Тато Маккензі заявив, що його донька завжди була дуже успішною. Її не влаштовувало 110% результату. Завжди хотілося досягнути ще більше.

Станом на 2024 рік Маккензі вже долучилася до команди Southwest Airlines. У перший рейс вони з татом вирушили разом. Маккензі зізналася: найважче було з'ясувати, як тепер називати одне одного. Зокрема, вона не знала, звертатися до тепер вже колеги "тату, Майку або капітане".



Перший політ завершився щасливо / COURTESY OF SOUTHWEST AIRLINES

У Southwest Airlines привітали Маккензі з першим рейсом. Там наголосили: вони дуже раді вітати її у команді.