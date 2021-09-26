До Європейського дня мов: 10 цитат, які мотивують вчити іноземні

Щороку Європейський день мов святкують 26 вересня. Мета події полягає у приверненні уваги до мовного та культурного розмаїття Європи, популяризації європейських мов та заохочуванні до їх пізнання.

ЮНЕСКО непокоїть те, що деякі мови зникають через відсутність колективної підтримки. Тому Європейський день мов є особливо актуальним для тих людей, які спілкуються не надто поширеною мовою. День слугує нагадуванням про те, що мови потрібно вчити й передавати ці знання наступним поколінням.

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Коротка історія Європейського дня мов

Ініціаторами дня були Європейська комісія і Рада Європи за підтримки Комісії з освіти ЮНЕСКО. Його офіційно запровадили 6 грудня 2001 року. Нове століття оголосили ерою поліглотів, а збереження та розвиток мов, зокрема малих, почали декларувати як офіційну мовну політику Євросоюзу.

У багатьох країнах у цей день проходять конференції, семінари, лекції та відкриті уроки в навчальних закладах, концерти й виставки.

Євросоюз підтримує розвиток і популяризацію усіх європейських мов / Фото Unsplash

Цитати про вивчення іноземних мов

Чимало відомих діячів висловлювалися про важливість опанування нових мов та поглибленого вивчення рідної. Деякі фрази стали крилатими. Ось десяток найбільш влучних висловів у цьому контексті:

Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина (Йоганн Вольфганг фон Ґете, німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст). Знання однієї мови дозволяє ввійти в коридор життя, знання двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі (Франк Сміт, канадський психолінгвіст). Якщо ти розмовляєш з людиною мовою, яку вона розуміє, ти говориш з її головою. Якщо ти розмовляєш з людиною її рідною мовою, то ти говориш з її серцем. (Нельсон Мандела, південноафриканський правозахисник, політик та юрист, президент Південно-Африканської республіки з 1994 по 1999 роки). Хто не знає інших мов, не знає і власної (Йоганн Вольфганг фон Ґете, німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст). Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим в неї (Олесь Гончар, український письменник, літературний критик, громадський діяч). Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя (Франсуа Вольтер, філософ, поет, прозаїк, сатирик, трагік, історик, публіцист). Для вивчення мови вільна допитливість набагато важливіша за грізну обізнаність (Аврелій Августин, християнський теолог і церковний діяч). Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає (Хосе Марія Арце, іспанський політик). Ми повинні вивчати мови – це єдина річ, яку корисно знати навіть погано (Като Ломб, угорська перекладачка, письменниця, одна з перших у світі синхронних перекладачів). Добре виражена думка звучить розумно всіма мовами (Джон Драйден, англійський поет, драматург, критик, байкар).

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