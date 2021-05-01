Для заможних чи екосвідомих: які існують види супермаркетів у Німеччині

Чим розвиненіша країна, тим більший вибір товарів доступний у магазинах. Наприклад, у Німеччині є супермаркети для покупців з різними рівнями доходів: бюджетні, середньої цінової категорії та елітні. Також є товари для покупців, які звертають увагу на умови створення продукції, і для тих, кого ці процеси не цікавлять.

У Німеччині заможні люди більше уваги приділяють своєму раціону. Вони надають перевагу органічній їжі. Жителі з низьким рівнем доходів часто зловживають напівфабрикатами, що впливає на появу зайвих кілограмів. Тож люди із надмірною вагою здебільшого є представниками населення із нижчими за середні доходами.

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Упакування товарів у супермаркетах

На упаковуванні харчових товарів у Німеччині завжди зазначено, як виготовлялася продукція.

Наприклад, на найдешевших яйцях написано. Це означає, що кури перебували в закритому приміщенні, тобто в тісноті, що, ймовірно, не дуже гуманно. На дорожчих яйцях є маркування. Така позначка свідчить про те, що птахи необмежено перебували на свіжому повітрі. Найдорожчі яйця мають надписякий підтверджує, що у курей багато простору, вони завжди перебували на свіжому повітрі, їм дають органічний корм, а у разі захворювання лікують безпечними препаратами.



На упакуваннях яєць у Німеччині присутні позначки: Bodenhaltung, Freilandhaltung або Bio / Фото GettyImages

Види супермаркетів

Супермаркети в Німеччині різняться за рівнем цін:

дискаунтери (економклас) – Penny, Netto, Norma;

середньої та високої цінових категорій – Aldi, Lidl, Rewe, Edeka. Сюди також належать гіпермаркети: Kaufland, Real, Globus;

магазини з органічною продукцією – Alnatura, Basic, Denn's Biomarkt.

Цікаво, що у німецьких супермаркетах нерідко можна зустріти відомих осіб: місцевих музикантів, письменників чи політиків. Так ранішебез захисної маски під час пандемії журналісти сфотографували в супермаркетів Берліні. Її також часто бачать в магазині мережіна Фрідріхштрассе.



У німецьких супермаркетах нерідко можна зустріти відомих осіб / Фото GettyImages