Для заможних чи екосвідомих: які існують види супермаркетів у Німеччині

Чим розвиненіша країна, тим більший вибір товарів доступний у магазинах. Наприклад, у Німеччині є супермаркети для покупців з різними рівнями доходів: бюджетні, середньої цінової категорії та елітні. Також є товари для покупців, які звертають увагу на умови створення продукції, і для тих, кого ці процеси не цікавлять.
У Німеччині заможні люди більше уваги приділяють своєму раціону. Вони надають перевагу органічній їжі. Жителі з низьким рівнем доходів часто зловживають напівфабрикатами, що впливає на появу зайвих кілограмів. Тож люди із надмірною вагою здебільшого є представниками населення із нижчими за середні доходами.
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Упакування товарів у супермаркетах
На упаковуванні харчових товарів у Німеччині завжди зазначено, як виготовлялася продукція.Наприклад, на найдешевших яйцях написано Bodenhaltung. Це означає, що кури перебували в закритому приміщенні, тобто в тісноті, що, ймовірно, не дуже гуманно. На дорожчих яйцях є маркування Freilandhaltung. Така позначка свідчить про те, що птахи необмежено перебували на свіжому повітрі. Найдорожчі яйця мають надпис Bio, який підтверджує, що у курей багато простору, вони завжди перебували на свіжому повітрі, їм дають органічний корм, а у разі захворювання лікують безпечними препаратами.
На упакуваннях яєць у Німеччині присутні позначки: Bodenhaltung, Freilandhaltung або Bio / Фото GettyImages
Види супермаркетів
Супермаркети в Німеччині різняться за рівнем цін:
- дискаунтери (економклас) – Penny, Netto, Norma;
- середньої та високої цінових категорій – Aldi, Lidl, Rewe, Edeka. Сюди також належать гіпермаркети: Kaufland, Real, Globus;
- магазини з органічною продукцією – Alnatura, Basic, Denn's Biomarkt.
У німецьких супермаркетах нерідко можна зустріти відомих осіб / Фото GettyImages