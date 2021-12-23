Діяла в межах необхідної самооборони: в Польщі виправдали українку, яка вбила співмешканця

Окружний суд у Познані виправдав громадянку України, звинувачену у вбивстві. Суддя Павло Спаленяк наголосив, що жінка захищала власне життя, коли завдала смертельного удару ножем своєму співмешканцю.

Водночас рішення Окружного суду в Познані ще може бути оскаржене у вищій інстанції, якщо прокуратура вирішить подати апеляцію. Проте, зараз жінка може бути вільною та має право поїхати в Україну на свята, де її чекає неповнолітня дитина.

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Деталі справи

Історія трапилася ще в серпні минулого року в населеному пункті Стеншев (Великопольське воєводство). Під час побутового конфлікту з чоловіком 31-річна громадянка України Яна Ч. схопила кухонного ножа та декілька разів вдарила ним свого співмешканця в область грудної клітки. 38-річний Володимир К. помер від отриманих травм. Відомо, що він також був громадянином України.

На момент інциденту в організмі жінки був алкоголь. Ця обставина вплинула на рішення прокуратури. Спочатку жінку хотіли покарати позбавленням волі на 9 років.

Пізніше було встановлено, що агресію розпочав саме чоловік. Він напав на жінку та двічі вдарив її по голові, коли та повернулася додому напідпитку. Тож жінка була змушена захищатися.

Свідками ситуації були двоє чоловіків. Вони лише спостерігали за подіями й не намагалися спинити нападника та заспокоїти учасників конфлікту.

У рішенні суду йдеться про велику перевагу в силі та вазі нападника (чоловік був зростом 185 сантиметрів та мав міцну тілобудову) та зазначено, що обвинувачена обрала той спосіб самооборони, який за згаданих обставин був ефективним.