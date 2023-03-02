Квитки в Польщу від 475 гривень: весняний розпродаж від автобусного перевізника

Українська компанія Autolux розпродує акційні квитки на міжнародні рейси з України. Дешеві поїздки доступні на кількох європейських напрямках.

Так, український перевізник Autolux пропонує акційні квитки на автобуси з 8 міст України в Польщу, Чехію та Литву. Знижки на поїздки сягають до 50%. А найдешевший напрямок – з України в Польщу.

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Маршрути Autolux, на яких діє акційна пропозиція

Івано-Франківськ – Варшава – від 475 гривень в один бік

Тернопіль – Варшава – від 500 гривень в один бік

Львів – Краків – від 500 гривень в один бік

Львів – Вроцлав – від 560 гривень в один бік

Львів – Варшава – від 560 гривень в один бік

Львів – Прага – від 910 гривень в один бік

Львів – Рига – від 1016 гривень в один бік

Київ – Варшава – від 560 гривень в один бік

Київ – Краків – від 560 гривень в один бік

Київ – Вроцлав – від 610 гривень в один бік

Київ – Познань – від 710 гривень в один бік

Київ – Прага – від 1138 гривень в один бік

Одеса – Варшава – від 825 гривень в один бік

Одеса – Вроцлав – від 825 гривень в один бік

Одеса – Рига – від 1016 гривень в один бік

Чернівці – Варшава – від 500 гривень в один бік

Кропивницький – Варшава – від 900 гривень в один бік

Зауважте, що акція діє до 15 березня, але квитки можуть розкупити швидше. Період подорожей на акційних рейсах – з 10 березня до 31 березня 2023 року. Квитки уже доступні в продажу і можна купити на сайті перевізника.