Найкрасивіша країна на карті світу: які місця України варто показати друзям з закордону

Україна має багато відомих та прихованих скарбів. Фантастично красиві міста, величні замки, древні фортеці, магічні озера та загадкові гори. Наші must visit локації "розкидані" картою країни від Ужгорода до Сімферополя. Від Львова до Харкова. Від Ворохти до Ялти.

Зазвичай ми розповідаємо вам про найкрасивіші локації в інших країнах. Однак сьогодні, у День Незалежності, Закордон 24 розповідає, які місця України – must visit, коли до вас приїжджають друзі з закордону. Закохаємо іноземців в Україну разом.

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Які локації в Україні варто показати іноземцям

Кам'янець-Подільська фортеця

Упродовж століть (щонайменше з XIV століття) вона була важливою оборонною спорудою не лише України, але й загалом Східної Європи. А зараз древня фортеця приваблює романтиків з різних куточків світу. Перебуваючи там, здається, що телепортуєшся у минуле: в епоху благородних королів та хоробрих лицарів.

На території фортеці розташований музей тортур. Деякі туристи зауважують, що там досі чути голоси закатованих людей. Вочевидь, вони й до сьогодні не знайшли спокою й привидами продовжують блукати темними вогкими коридорами.



Кам'янець-Подільська фортеця нагадує казковий замок / Unsplash

Софійський собор

Свідок величі князівських часів України. Святиню збудували упродовж 1017 – 1037 років. Ініціатором будівництва та меценатом став Ярослав Мудрий. Обличчя правителя і його рідних увіковічили у фресках собору.

Існує версія, що собор Ярослав вирішив збудувати після того, як здобув перемогу над печенігами. За легендою, місцем, де заклали перший камінь для святині, стала локація найкривавішої битви з ворогом. Цікаво: останнім часом з'явилася гіпотеза, що будівництво собору розпочав ще князь Володимир Великий.

Софійський собор мав величезне значення для культурного та релігійного життя Києва. Саме там працювала перша бібліотека, де у древніх літописах фіксували славетну історію Київської Русі.



Софійський собор – одна з найбільших сакральних святинь України / Віталій Стельмах

Озеро Синевир



Наймістичніша локація України. Розташоване у гірському масиві Внутрішні Ґорґани, воно вважається головною перлиною Закарпаття.



Озеро Синевир – заховане серед древніх смарагдових гір, смерекових темних лісів та полонин, порослих медовими квітами. За словами вчених, воно утворилося ще понад 10 тисяч років тому.



Варто зауважити, що з Синевиром пов'язана легенда про карпатських Ромео і Джульєтту. Красуня Синь покохала хлопця на ім'я Вир, однак їм не судилося бути разом. Батько Синь наказав вбити Вира. Коли дівчина дізналася про це, вона наклала на себе руки, втопившись в озері.



Синевир – око вічності серед древніх гір / Unsplash

Старе місто у Львові



Казкове старе місто (перший район Львова), заховане між проспектом Свободи та вулицею Підвальною. Кульмінацією краси є Площа Ринок, а також – вулиці Староєврейська та Вірменська.



У старому Львові наче поєднуються різні епохи. Вони спокійно кавують у місцевих кав'ярнях та діляться своїми легендами, ласуючи пляцками.



Затишні крамнички, ресторації, книгарні, ярмарки, фасади з ліпниною, античні скульптури, величні кам'яниці – старовинний добрий Львів закохує з першого погляду. Побувавши там одного разу, захочеться повертатися вічно.



Взимку Львів – особливо казковий / Unsplash

Олешківські піски



Золота пустеля Херсонщини й один з найбільших піщаних масивів Європи. Раніше, перебуваючи там, можна було відчути вайб тих самих східних казок, терпких, як вино, й солодких, як рахат-лукум.



Експерти зауважували, що Олешківські піски мають унікальні флору та фауну. Цікавий факт: сформуватися місцевості саме такою, як ми її знаємо, дозволили... вівці. Цілі отари вискубали траву, відкриваючи голу землю, а вітрова ерозія дозволила піскам розширитися.

На жаль, зараз Олешківські піски – під окупацією. Однак після перемоги їх чекає масштабна тревел-історія й тисячі туристів.



Унікальні Олешківські піски – must visit локація України / sergejonyshko

Бахчисарай

Історія столиці кримського ханства розпочалася з печерного міста Кирк-Ор. Тривалий час воно було резиденцією ханів – місцевих правителів. Коли Хаджі І здобув незалежність від Золотої Орди, Бахчисарай став його резиденцією.



У золоту епоху Бахчисарай не поступався за комфортом іншим тогочасним столицям. У місті були численні пекарні, крамниці, зброярні, караван-сараї. Східні казкові будиночки ховали затишні дворики, де пахло кавою й трояндовим цвітом, а кожен район мав свою святиню – мечеть.



Проходячи крізь ворота Бахчисараю, здавалося, що водночас переміщаєшся у часі. Немає згадок, чи побувала там Роксолана. Однак за однією з версій саме з Бахчисараю походила мама її коханого – Сулеймана I.



Важливо! Наразі Бахчисарай – під російською окупацією. Однак ворог там – ненадовго. Дуже швидко, завдяки нашим захисникам та захисницям ЗСУ, ми знову зможемо запросити друзів-іноземців відвідати Бахчисарай, випити там запашної кави по-східному та відчути себе мандрівниками у часі.



Бахчисарай повернеться додому / Unsplash

Кам'яна могила



По атмосфері її називають сестрою британського Стоунгенджу. У часи, коли світ був набагато молодшим, на місці Кам'яної могили розкинулося Сарматське море. З його пісковику й утворилася унікальна пам'ятка. На своєму кам'яному "тілі" вона зберегла наскельні зображення епохи пізнього палеоліту – петрогліфи.



Для наших предків Кам'яна могила була місцем сили, святилищем. Там проводили різноманітні древні ритуали та приносили дари древнім богам, які озивалися у дні сонцестояння.

Наразі Кам'яна могила перебуває під російською окупацією. Однак невдовзі вона повернеться додому. А поки сподіваємося, що місцеві древні сили завдають окупантам своєї особливої шкоди.



Кажуть, що Кам'яна могила й досі не втратила своїх магічних сил / Travel. All

Бакота

Українська Атлантида на березі мальовничої дністровської затоки. У древні часи там були язичницькі поселення, а на початку минулого тисячоліття утворилося велике місто – одне з найбільших у Галицько-Волинському князівстві.



Окрім того, саме там функціонував один з найстарших на території України скельний монастир. Він "захований" у Білій горі. Сьогодні туди можуть потрапити туристи.



У ХХ столітті на території Бакоти сталася масштабна трагедія. Для побудови Новодністровської ГЕС там затопили низку сіл. Ще й сьогодні люди показують, де колись були їхні оселі.



Бакоту називають українською Атлантидою / Unsplash

Харків

Незламне місто сонця. Воно має особливу атмосферу, яку місцеві мешканці конвертують у фантастичну любов до свого Ха.

Саме там розташована площа Свободи – найбільша в Україні. Саме там найбільше парків й затишних куточків, де можна чудово провести час. Саме там – креативні музеї, театри, галереї.



Харків – унікальне місто / Unsplash

Ялта

Один з найпопулярніших морських курортів України на березі Чорного моря. Ялта розташована у так званому "природному амфітеатрі". Срібно дзеленчить водоспад Учан-Су, пахнуть медом кримські гори, заводять вечірні мелодії скрипалі на набережній, готують каву у місцевих кримських кав'ярнях.

Коли Ялта повернеться з окупації, ми всі поїдемо туди святкувати літо й Перемогу.



Ялта – місто мрій / Unsplash

Зауважимо, що Україна має сотні й тисячі прекрасних локацій. Їх неможливо вмістити у добірку або один матеріал. Україна – фантастична. Й найкращий подарунок, який може зробити собі кожен та кожна з нас, – побачити її.