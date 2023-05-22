У пошуках прохолоди: де в Європі сховатися від пекельної спеки цього літа

Вже цієї весни європейські країни б'ють температурні рекорди: найбільша спека накрила Іспанію. Прогноз на літо, піковий час для туризму, невтішний: палюче сонце може зіпсувати вам відпустку в популярних містах на континенті.

Цей квітень в Іспанії був найспекотнішим за довгий час. Температура була на 7 – 11 градусів вищою, ніж в середньому для весни. Тому експерти підібрали 5 найкращих країн Європи, щоб з комфортом провести спекотні літні дні.

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Де в Європі буде комфортне літо

Ірландія

Це чудове місце для відпочинку влітку: середня температура тут – 15 градусів тепла. Ірландія пропонує різноманітний відпочинок, незалежно від погодних умов. Можна просто подихати свіжим повітрям і відвідати надзвичайні природні локації: влітку в Ірландії дуже зелено. Цікавим варіантом для відпочинку є місцеві пляжі. Берегова лінія Ірландії неймовірно красива, але вода для купання прохолодна. Тому люди тут переважно насолоджуються краєвидами. Також туристів у країні приваблюють історичні місця та шумні паби.

Влітку Ірландія тішить своїми зеленими краєвидами / Фото Pixabay

Норвегія

Літня температура повітря тут коливається від 15 до 25 градусів. Тому для любителів пригод і походів ця країна підходить ідеально. Гори і унікальні фіорди Норвегії пропонують туристам масу варіантів активного відпочинку. А якщо ви бажаєте ознайомитись з архітектурними пам'ятками – ласкаво просимо до Осло чи Бергена.

Норвезькі фіорди / Фото Unsplash

Данія

Тут зазвичай м'яке літо з температурою 17 – 22 градуси. Така комфортна погода кличе на прогулянку: не зупиняйтесь лише на Копенгагені. Зверніть увагу і на більш віддалені напрямки Данії. Вирушайте до Оденсе – батьківщини Ганса Крістіана Андерсена. Або проведіть день у Рібе – найдавнішому містечку Данії, в якому зупинився час.

Вулички Данії влітку ще більше грають барвами / Фото Unsplash

Швейцарія

Ця альпійська країна підходить для мандрівників, які готові цілий день проводити на свіжому повітрі. Температура 15 – 25 градусів сприяє вивченню гір, озер і маленьких швейцарських сіл. Для найкращих вражень можна відвідати Берн. А якщо ви готові побачити наживо символ швейцарських Альп – гору Маттерхорн – влітку для цього найкращий час.

Пік Маттерхорн у Швейцарії / Фото Pixabay

Ісландія

Знайомитися з країною влітку – чудова ідея. Температура тут трохи вище 10 градусів, а тривалість світлового дня зростає. Це дає більше часу для вивчення природи. Деякі райони в країні взагалі недоступні взимку. Саме літо є топовим сезоном для гарячих джерел, вулканів та водоспадів. У теплі місяці в Ісландії можна побачити унікальне явище – до фіордів припливають кити.

Водоспад в Ісландії заворожує / Фото Pexels

Ці 5 країн Європи допоможуть вам знайти прохолоду і комфорт під час літньої спеки. Тут можна дихати на повні груди і не боятись теплового удару. Але якщо ви все ж залишаєтесь прихильником пляжного відпочинку під сонцем, радимо не забувати пити багато води і користуватись сонцезахисним кремом.